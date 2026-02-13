La oposición de Bangladés denuncia fraude masivo y ataques tras la jornada electoral

Daca, 13 feb (EFE).- La alianza de los once partidos de la oposición en Bangladés denunció este viernes una manipulación sistemática de los resultados y una ola de violencia contra sus activistas en todo el país, tras quedar segundos en los resultados preliminares de las generales.

«Tenemos documentos que demuestran que en diferentes lugares las hojas de resultados han sido raspadas y alteradas», afirmó en una conferencia de prensa el jefe de Jamaat-e-Islami, Shafiqur Rahman, uno de los partidos de la coalición.

Los datos del recuento anunciados por la autoridad electoral otorgan al histórico Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) una victoria arrolladora con 220 escaños en el Parlamento, suficientes para formar gobierno en solitario.

Esta formación representa a la derecha conservadora tradicional que regresa al poder frente a la modesta representación de la alianza reformista, que apenas logró asegurar 45 escaños.

La coalición opositora integra a los movimientos estudiantiles y sectores islamistas que lideraron la revolución de 2024 pero que han sido superados por la maquinaria electoral y territorial del BNP.

El dirigente advirtió de que si las autoridades no detienen la violencia de forma inmediata se verán obligados a tomar medidas drásticas para proteger a sus cuadros.

«Si no obtenemos una solución en un tiempo específico tomaremos las calles», sentenció el líder islamista al criticar la falta de garantías durante el cierre del proceso.

Rahman denunció además la existencia de irregularidades graves en la gestión de los datos electorales que invalidan la transparencia del recuento oficial.

Nahid Islam, líder del Partido Nacional Ciudadano (NCP), respaldó estas acusaciones al señalar que el proceso de votación fue aceptable solo hasta que comenzó el escrutinio final.

«El voto fue justo hasta cierto punto, pero cuando llegó el momento de contar y declarar los resultados estos fueron manipulados», explicó.

Islam denunció que varios centros de votación fueron capturados y que se utilizó a parte de la administración para alterar los desenlaces en circunscripciones específicas.

Por su parte, el jefe de la formación Khelafat Majlis, Mamunul Haque, subrayó que el resultado declarado es la antítesis de lo ocurrido en las urnas durante la jornada.

«Está claro que el recuento de votos fue lo completo opuesto a cómo se llevó a cabo la votación», denunció.

El líder islamista advirtió que los ganadores declarados deben asumir toda la responsabilidad si el país cae en la inestabilidad por traicionar la voluntad popular.

«Si el espíritu de la revolución de julio es destruido seremos intransigentes», concluyó Haque en referencia al movimiento civil que derrocó al anterior régimen en 2024.

La alianza opositora insistió en que no aceptará un proceso marcado por la discriminación y los dobles estándares legales que a su juicio han empañado estos comicios. EFE

