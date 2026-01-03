La oposición de Nicaragua celebra la captura de Maduro y la «llena de esperanza»

San José, 3 ene (EFE).- La oposición de Nicaragua celebró este sábado la acción militar de Estados Unidos en Venezuela que supuso la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, un anuncio que, aseguraron, les «llena de esperanza», mientras el Gobierno nicaragüense aliado de Caracas, que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo, no se ha pronunciado.

Las organizaciones opositoras Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) y Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia emitieron sendos comunicados en los que mostraron su deseo en que lo ocurrido en Venezuela derive en acciones futuras en Nicaragua.

«Durante años, Venezuela, Cuba y Nicaragua conformaron un núcleo autoritario que se sostuvo política, económica y moralmente. Hoy ese núcleo comienza a resquebrajarse. Venezuela fue un sostén clave para Cuba y respaldo político para el régimen nicaragüense; los acontecimientos recientes marcan un punto de inflexión con profundas consecuencias regionales y, en particular, para Nicaragua», aseguró en la nota Alianza Cívica.

Esta agrupación expresó su «firme respaldo al pueblo venezolano y a su derecho soberano a restablecer la democracia que ganó en las urnas mediante elecciones limpias, libres y verificables».

«Venezuela tiene hoy un presidente electo; lo que corresponde es el respeto irrestricto a la voluntad popular, la restitución del orden democrático y el inicio de un proceso de reconstrucción institucional con verdad y justicia», dijo la Alianza Cívica, que pidió ahora «unidad estratégica» entre la oposición.

También la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) celebró «la captura del dictador Nicolás Maduro, un hito que representa un avance decisivo contra una tiranía que ha causado sufrimiento incalculable al pueblo venezolano mediante represión, corrupción y vínculos con el narcotráfico».

«Esta noticia nos llena de esperanza y nos inspira en nuestra propia lucha contra el régimen de Ortega-Murillo en Nicaragua, aliado histórico de Maduro, cuya caída podría debilitar las redes autoritarias en la región. Reafirmamos nuestra condena absoluta a estas dictaduras y aspiramos a que la captura de Maduro acelere una transición democrática genuina, con justicia y reparación para las víctimas», subrayó la AUN.

Además exigieron que «el proceso posterior priorice el respeto a los derechos humanos, la liberación inmediata de presos políticos en Venezuela y Nicaragua, y acciones multilaterales para evitar impunidad».

«La comunidad internacional debe actuar con coherencia, aplicando presión similar a todos los regímenes opresores», reclamaron.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos llevó a cabo este sábado «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» y dijo haber capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes serán llevados a Nueva York donde serán juzgados en una corte federal por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

Los copresidentes de Nicaragua, que no se han pronunciado, habían mostrado hasta ahora públicamente y en sucesivas ocasiones su apoyo a Nicolás Maduro, como un mensaje la semana pasada en el que exigieron el cese inmediato de «todas estas agresiones» contra Venezuela, en referencia a las acusaciones sobre piratería que esgrimía Caracas tras la incautación por parte de fuerzas estadounidenses de dos buques cargados con crudo venezolano. EFE

