La oposición de Singapur se enfrenta al Gobierno y rechaza destituir a líder parlamentario

Bangkok, 21 ene (EFE).- El opositor Partido de los Trabajadores de Singapur se ha negado a nombrar a un nuevo líder en el Parlamento, después de que el primer ministro, Lawrence Wong, anunciara la destitución del actual por mentir bajo juramento en la cámara, en un inusual pulso político en la semiautocrática isla.

«No podemos aceptar su invitación para nominar a otro miembro del Partido de los Trabajadores al Parlamento para el puesto de Líder de la Oposición, ya que el Partido de los Trabajadores tiene sus propios procesos establecidos para elegir a su liderazgo», remarcó la formación en un comunicado difundido en su página web.

Lawrence Wong, que encabeza el gobernante Partido de Acción Popular (PAP), anunció el pasado jueves la destitución de Pritam Singh, con relación a un dictamen de culpabilidad por mentir bajo juramento en la cámara en 2021, y señaló que esperaba recibir «pronto» la nominación de un nuevo líder.

Singh continúa ejerciendo de diputado y secretario general del Partido de los Trabajadores, pero deja de ser su líder y portavoz parlamentario, perdiendo privilegios económicos y el derecho a réplica en los debates.

Un tribunal de la isla gobernada de manera semiautocrática declaró en febrero de 2025 culpable a Singh de mentir bajo juramento frente a un comité parlamentario que investigaba a la entonces diputada de su formación Raeesah Khan en diciembre de 2021.

Singh recibió una multa de 14.000 dólares singapurenses (unos 10.880 dólares estadounidenses).

Aunque la ley singapurense impide a los ciudadanos que han recibido multas de al menos 10.000 dólares singapurenses (más de 7.400 dólares estadounidenses) ser diputados durante cinco años, la descalificación es aplicable cuando la cifra se rebasa en una única amonestación y no por la suma de varias, como fue el caso de Singh.

El opositor, que defiende su inocencia, fue acusado de mentir al declarar que había pedido a Khan que rectificara de un discurso en el Parlamento en el que supuestamente desvirtuó los comentarios denigrantes de policías ante una víctima de violación.

La Fiscalía afirmó que, en lugar de eso, Singh la condujo «intencionadamente» para mantener su «mentira».

El político se presentó como candidato a las elecciones del pasado mayo, que volvió a ganar el PAP, a los mandos de la isla desde su independencia en 1965.

Singapur es considerado un país «parcialmente libre» por la organización Freedom House, y la oposición ha acusado al PAP en el pasado de manipular las circunscripciones electorales para beneficiar a la formación gobernante y de coerción económica, entre otras maniobras de hostigamiento. EFE

