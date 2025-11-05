La oposición de Uganda celebra la victoria del ugandés Mamdani como alcalde de Nueva York

Nairobi, 5 nov (EFE).- El líder opositor y cantante ugandés Robert Kyagulanyi, más conocido por su nombre artístico, Bobi Wine, celebró este miércoles la victoria del socialdemócrata Zohran Mamdani, que tiene nacionalidad ugandesa tras haber nacido en Kampala, capital de Uganda, en las elecciones a la Alcaldía de Nueva York.

Mamdani ganó los comicios con más del 50 % de los votos, según las proyecciones de la prensa local, y se convirtió en el alcalde electo más joven de Nueva York desde 1892, además de ser el primer musulmán en ocupar el cargo.

«¡Enviamos nuestras más sinceras felicitaciones a Zohran Mamdani por haber superado todas las adversidades y haber sido elegido alcalde de la ciudad de Nueva York!», escribió Bobi Wine en la red social X.

«Desde Uganda, celebramos su logro y nos inspiramos en su ejemplo mientras trabajamos para construir un país donde cada ciudadano pueda realizar sus sueños más ambiciosos, independientemente de sus recursos y origen», agregó el líder opositor.

También felicitó a Mamdani Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONU SIDA y esposa del histórico líder opositor ugandés Kizza Besigye, acusado de traición y en prisión preventiva desde finales de noviembre de 2024.

¡Un hijo de Uganda nos ha llenado de orgullo! (…) Dirige bien esa gran ciudad. Hazla asequible para la ‘wananchi’ (gente, en swahili)», escribió Byanyima en X.

Mamdani, de padres de ascendencia india, nació en Uganda en 1991. A los 5 años se trasladó con su familia a Sudáfrica, donde su padre, el teórico político Mahmood Mamdani, continuó su carrera académica, y más tarde, cuando tenía 7 años, se establecieron en Estados Unidos.

Mantuvo su ciudadanía ugandesa incluso después de nacionalizarse estadounidense en 2018 y su familia conserva una residencia en Kampala, a la que, según la prensa internacional, regresa con frecuencia.

Ahora, a sus 34 años, el demócrata socialista logró una victoria histórica en unos comicios locales con la mayor participación desde 1969, pese a los intentos de última hora del ‘establishment’, encabezado por el presidente republicano, Donald Trump, y por magnates como Elon Musk, de frenar su avance con mensajes y dinero.

Uganda, entretanto, sigue bajo el mando del presidente Yoweri Museveni, de 81 años, en el poder desde 1986 y que buscará la reelección en las elecciones presidenciales del próximo 15 de enero.

Como en las elecciones de 2021, se prevé que su principal rival sea Bobi Wine, de 43 años, junto con otros seis candidatos respaldados por partidos menores. EFE

