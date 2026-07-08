La oposición de Zimbabue carga contra la extensión del mandato presidencial hasta 2030

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Nairobi, 8 jul (EFE).- Los principales partidos de la oposición de Zimbabue y grupos de activistas cargaron contra la extensión del mandato presidencial de cinco a siete años, una reforma constitucional promulgada este martes por el presidente del país, Emmerson Mnangagwa.

El exministro de Finanzas y líder del Foro de Defensores de la Constitución (CDF, en inglés), Tendai Biti, dijo que la Ley de Enmienda Constitucional N.º 3 «transfiere el poder y el control» a los «bandidos que han saqueado el Estado», según publicaron este miércoles medios locales.

«La CAB 3 (siglas de la ley) permite la privatización total del poder. Quita el poder y la legitimidad a millones de zimbabuenses y se los entrega a aquellos que podrán controlar el proceso y los resultados de cualquier elección primaria de partido. La democracia se ha mercantilizado», añadió el líder opositor.

La reforma también sustituye el voto ciudadano directo por la elección parlamentaria del jefe de Estado, además de facultar al Parlamento -donde el oficialismo ostenta una amplia mayoría- para prorrogar por dos años el mandato de los legisladores de ambas cámaras, lo que cancela las elecciones generales previstas para 2028.

«Esta abominable enmienda debería haberse publicado en el boletín oficial del proyecto de ley original y haberse debatido públicamente. La CAB 3 suspende las elecciones hasta una fecha indeterminada. Las elecciones no se celebrarán en 2030. Quizás puedan celebrarse después de 7 años, en 2033», incidió Biti.

Por su parte, el exlíder de la Coalición por el Cambio (CCC) y excandidato presidencial Nelson Chamisa afirmó que esta reforma demuestra que «quienes no son elegidos ni elegibles temen la voz colectiva de la ciudadanía».

Chamisa hizo un llamamiento a la población y a la oposición para unirse en un «momento único» para «luchar por la libertad» del país.

«Este es un momento decisivo para cada ciudadano. Podemos optar por unirnos en la búsqueda de justicia, rendición de cuentas y el gobierno que deseamos y merecemos, o permanecer divididos y arriesgarnos a que nuestros desafíos comunes empeoren y se agraven. Hoy, nos enfrentamos a un desafío común: la opresión», agregó.

Mnangagwa, de 83 años, debía concluir su segundo mandato en agosto de 2028, el último permitido por la Constitución, pero los esfuerzos para prolongar su permanencia en el poder desataron disputas internas entre las facciones del partido gobernante, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) leales al presidente y los partidarios del vicepresidente, Constantino Chiwenga.

Chiwenga, exgeneral del Ejército, lideró el golpe militar de 2017 que derrocó al entonces presidente Robert Mugabe —en el poder desde 1987— y colocó a Mnangagwa como jefe de Estado.

El actual presidente fue elegido en las elecciones de 2018 y reelegido en los comicios de 2023, cuyos resultados fueron impugnados por la oposición tras denunciar irregularidades. EFE

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