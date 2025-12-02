La oposición europeísta búlgara presenta una moción de censura y convoca nuevas protestas

Varna (Bulgaria), 2 dic (EFE).- El partido europeísta PP-DB presentó este martes una moción de censura contra el Gobierno populista de Bulgaria y convocó nuevas protestas ciudadanas, después de que un total de 71 personas fueran detenidas la pasada noche en manifestaciones antigubernamentales que se tornaron violentas.

Esta moción no tiene visos de lograr una mayoría suficiente para prosperar, al igual que las cinco presentadas hasta ahora por la oposición ultranacionalista y prorrusa desde que el Gobierno se constituyó el pasado enero.

El PP-DB anunció que el viernes presentará la moción y que para la semana que viene, cuando se debata en el Parlamento, convocará una nueva protesta para reclamar al Ejecutivo que dimita y que convoque nuevas elecciones, que serían las octavas desde el año 2021.

La protesta del lunes se convocó contra el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno, formado por la formación conservadora GERB, por el antisistema ITN y por el socialista PSB, sucesor del antiguo partido único comunista durante la dictadura.

La manifestación acabó derivando en una multitudinaria marcha contra el Gobierno, la más numerosa de la última década según algunos analistas, durante la que grupos de violentos provocaron altercados que se saldaron con 71 detenidos.

El tripartito, en minoría, está apoyado por DPS-Nuevo Comienzo, una formación liderada por el oligarca Delyan Peevski, sancionado por EE.UU. y el Reino Unido por corrupción.

El primer ministro, Rosen Zhelyazkov, descartó hoy que vaya a dimitir y afirmó que el Gobierno cumplirá con la plena integración de Bulgaria en la Unión Europea, a la que se unió en 2007, y en la Eurozona, a la que está previsto que acceda el próximo 1 de enero.

«Los próximos meses son cruciales para la orientación política de Bulgaria. La adopción del euro no está absolutamente garantizada. Esta compleja coalición que hemos construido tenía como objetivo que nuestro país completara el proceso de plena integración en la UE», dijo Zhelyazkov.

Paralelamente, el presidente del país, el prorruso Rumen Radev, ha reclamado que se celebre un referéndum sobre la introducción del euro en Bulgaria, y ha dicho que la dimisión del Ejecutivo es «inevitable».

El jefe del Estado acusó al Ejecutivo de gobernar en favor de la oligarquía económica.

Según el más reciente índice de percepción de corrupción de la organización Transparencia Internacional (TI), Bulgaria está en el penúltimo lugar de la UE, solo por delante de Hungría.EFE

