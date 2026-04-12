La oposición húngara apunta a una clara victoria frente a Orbán en el recuento parcial

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Budapest, 12 abr (EFE).- El recuento parcial de los votos de las elecciones legislativas de Hungría este domingo otorga al partido opositor Tisza, del conservador Péter Magyar, una clara victoria sobre el gobernante Fidesz, del primer ministro ultranacionalista Victor Orbán.

Con el 29,2 % de las papeletas escrutadas, el Tisza obtendría 132 escaños, frente a los 59 del Fidesz y ocho de la formación Nuestra Patria, de extrema derecha, señalan los datos de la Comisión Electoral. EFE

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