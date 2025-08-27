La oposición india acusa a Modi de «debilidad» y tacha aranceles de EE.UU. de «chantaje»

Nueva Delhi, 27 ago (EFE).- Figuras clave de la oposición de la India calificaron este miércoles de «chantaje económico» los nuevos aranceles de Estados Unidos y criticaron al primer ministro, Narendra Modi, por lo que consideran un fracaso de su política exterior que perjudica los intereses nacionales.

«El arancel del 50 % de Trump es un chantaje económico: un intento de presionar a la India para que acepte un acuerdo comercial injusto», dijo en un mensaje publicado en su perfil de la red social X el parlamentario Rahul Gandhi, líder del opositor Partido del Congreso (INC).

Gandhi instó a Modi a «no permitir que su debilidad prevalezca sobre los intereses del pueblo indio».

En la misma línea, el presidente del INC, Mallikarjun Kharge, sostuvo que «una política exterior sólida requiere sustancia y destreza», y tildó la diplomacia de Modi de «superficial». «No lograron alcanzar un acuerdo comercial y ahora están fallando en proteger a nuestro país», sentenció.

Estados Unidos activó hoy su nueva política de aranceles, que eleva la tasa total al 50 % sobre unos 60.000 millones de dólares de exportaciones indias, como represalia por el comercio de crudo de la India con Rusia. Este nuevo total incluye un gravamen punitivo adicional del 25 %.

Los sectores golpeados por los aranceles son industrias de alta empleabilidad como el sector textil, el de las joyas y las gemas, el de los mariscos y el de los componentes de automoción.

La Casa Blanca no ha castigado a sectores productores de bienes que son importantes para sus propias empresas o para el bolsillo de sus ciudadanos, como el farmacéutico o el de componentes móviles. EFE

