La oposición india pide la dimisión de Modi tras represión de una protesta de las «cucarachas»

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El jefe de la oposición india, Rahul Gandhi, pidió el martes la dimisión del primer ministro Narendra Modi, tras la represión de una manifestación estudiantil impulsada por el llamado Partido Popular de las Cucarachas que exigía reformas del sistema universitario.

Lanzado en mayo por un estudiante indio graduado en Estados Unidos, este partido (CJP por sus siglas en inglés) denuncia los escándalos en los exámenes, después de que una serie de irregularidades provocara la anulación de una prueba a la que se presentaron más de dos millones de aspirantes a la carrera de medicina.

Este contratiempo, según medios locales, habría llevado a varios candidatos al suicidio.

Miles de personas se reunieron el lunes en la capital, Nueva Delhi, convocadas por el movimiento de protesta estudiantil, que prometió continuar con su movilización hasta la salida del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, y una reforma de los exámenes.

Durante la manifestación, una de las más importantes desde que Modi llegó al poder en 2014, al menos 180 personas resultaron heridas según la policía, y cientos según los estudiantes, después de que la policía lanzara gases lacrimógenos y golpeara con porras.

«No nos detendremos. Pradhan debe ser destituido», declaró Ashutosh Ranka, un dirigente del CJP, en un mensaje publicado el martes en redes sociales.

Modi debe renunciar «por haber destruido el futuro de la juventud india», declaró Rahul Gandhi, del Partido del Congreso, en un mensaje publicado en las redes sociales mientras, junto con otros parlamentarios, se dirigía a pie hacia la residencia del primer ministro en Nueva Delhi.

– «Un día vergonzoso» –

Cientos de manifestantes siguen acampados este martes en el lugar de la concentración, y muchos exigen una reforma profunda del sistema educativo y de los exámenes.

El fundador del CJP, Abhijeet Dipke, instó a los participantes a no «perder la esperanza». «Quieren desmoralizarnos», afirmó, subido al techo de un camión. «No dejen que los silencien».

La policía afirmó en un comunicado que al menos 178 personas, entre ellas más de 118 agentes, resultaron heridas el lunes en Nueva Delhi durante los enfrentamientos con los manifestantes, a los que describió como una multitud «violenta».

Según los organizadores, «cientos» de participantes resultaron heridos y se está realizando un recuento del número de víctimas.

«Es un día vergonzoso en la historia de la democracia india: personas, estudiantes honestos, que habían acudido por una causa legítima, fueron brutalmente golpeados por la policía de Delhi», declaró Ranka a la AFP.

Varios manifestantes entrevistados por la AFP el martes se mostraron decididos a continuar con su protesta.

«Tenemos aún menos miedo que antes», declaró Chandra Pratap Sishwi, un estudiante que aspira a ser abogado.

A pesar del rápido crecimiento económico en India, millones de habitantes del país más poblado del mundo tienen dificultades para conseguir un empleo estable y remunerado, lo que alimenta el descontento de la juventud.

El ministro de Asuntos Parlamentarios, Kiren Rijiju, tomó la palabra el martes ante la Cámara Baja para defender al gobierno, asegurando que había reaccionado rápidamente ante las irregularidades en los exámenes al ordenar el arresto de varias personas.

Rijiju agregó que, durante una reunión a puerta cerrada el martes con los aliados de la coalición gobernante, Modi había pedido que se estableciera un «mecanismo infalible» para evitar cualquier nueva irregularidad.

Hasta el momento, el primer ministro no ha comentado directamente el movimiento de protesta.

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