La oposición italiana apoya a Sánchez y exige a Meloni que no ceda las bases a Trump

(Actualiza con reacciones de otros partidos italianos opositores)

Roma, 4 mar (EFE).- La oposición italiana ha conformado este miércoles un frente común de apoyo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ante las amenazas del mandatario estadounidense, Donald Trump, y ha instado a la primera ministra, Giorgia Meloni, a denegar el uso de bases militares italianas.

Tras la llamada de solidaridad realizada esta mañana por la líder del Partido Democrático (PD), Elly Schlein, el resto de fuerzas progresistas italianas se han sumado a la defensa de la postura española, calificándola de «lección de dignidad y soberanía».

Schlein, que calificó de «inaceptables» las amenazas de Trump de cortar el comercio con España, ya instó este martes desde Turín a defender el derecho internacional frente a acciones «militares unilaterales» que crean un «precedente preocupante».

A este respaldo se ha unido con dureza la delegación del Movimiento 5 Estrellas (M5S) en el Parlamento Europeo, que en una nota oficial contrastó la firmeza de Madrid con la actitud de Roma.

«Mientras que Meloni aplaudió inicialmente el secuestro del presidente venezolano y ahora no condena la agresión estadounidense e israelí en Irán y Líbano, Sánchez se niega a permitir el uso de bases en territorio español, demostrando que tiene la espalda erguida», dice el comunicado, que tilda a Meloni de «animadora» de los intereses de Washington y compara esta actitud con la «estatura de estadista» del líder español.

Desde la capital italiana, el responsable de Memoria del PD y europarlamentario, Sandro Ruotolo, lanzó la consigna «Todos somos Pedro Sánchez» y arremetió contra la «tibieza» de la Comisión Europea y de su presidenta, Ursula von der Leyen, ante lo que considera un «chantaje» de la administración Trump.

Por su parte, el líder de Sinistra Italiana (AVS), Nicola Fratoianni, compareció ante los medios frente a la Cámara de Diputados para exigir a Meloni «coraje» para emular la decisión de Madrid.

«Diga con claridad que Italia no concederá bases militares bajo ninguna circunstancia; este Gobierno debe dejar claro que no seremos cómplices de esta guerra ilegal», afirmó.

Esta movilización de la oposición italiana se produce tras la comparecencia matutina de Sánchez en Madrid, donde resumió la posición de su gabinete con un rotundo «No a la guerra» y aseguró que España no actuará por «miedo a las represalias de alguno». EFE

