La oposición italiana critica a Meloni por la «crisis diplomática» abierta con España

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(Actualiza con las palabras de la jefa de la oposición y líder del Partido Demócrata)

Roma, 31 jul (EFE).- El opositor Partido Demócrata (PD) de Italia criticó este viernes la «crisis diplomática» abierta con España tras las declaraciones del Gobierno sobre la posibilidad de suspender el tratado de Schengen después de lo ocurrido en Ceuta con la entrada de miles de migrantes, en lo que ha considerado «mísera propaganda’.

«En lugar de mostrar solidaridad con un país fronterizo como el nuestro en la lucha contra los traficantes y las mafias, Giorgia Meloni desata una crisis diplomática con España y anuncia que quiere cerrar Schengen. ¿Es que de verdad el Gobierno no sabe que Ceuta es un enclave en África y que desde allí no hay libre circulación ni hacia la península ibérica ni hacia los demás países europeos?», afirmó la secretaria del PD y líder de la oposición, Elly Schlein.

Agregó además que el de Meloni «es un Gobierno de propagandistas irresponsables, que lleva cuatro años sin resolver ningún problema de los italianos y cada día solo nos presenta un nuevo enemigo».

Con anterioridad, Peppe Provenzano, responsable de Asuntos Exteriores del PD, también indicó que «abogar por el cierre del espacio Schengen con España» es de ser «un Gobierno de irresponsables y mistificadores».

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró el jueves que se están estudiando «medidas extraordinarias» para proteger las fronteras, incluso la suspensión del espacio Schengen con España.

«Las imágenes procedentes de Ceuta son impactantes y demuestran, una vez más, que la inmigración ilegal descontrolada representa una amenaza real para la seguridad de las fronteras europeas», escribió en sus redes sociales.

Explicó que se ha reunido con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y se están «convocando a los organismos pertinentes y, tras estas reuniones, estamos preparados para intervenir, incluso con medidas extraordinarias para proteger nuestras fronteras y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España».

«No cederemos ni un ápice en materia de inmigración ilegal: proteger nuestras fronteras, detener a los traficantes de personas y garantizar repatriaciones efectivas seguirá siendo la política de este Gobierno», aseguró.

La postura favorable a esta medida fue respaldada por el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, quien expresó su firme apoyo al trabajo que viene realizando el titular del Interior.

«Estoy a favor de cerrar el espacio Schengen con España y tengo plena confianza en el trabajo del ministro Piantedosi. La inmigración irregular y descontrolada supone un peligro para la seguridad nacional», manifestó Tajani a través de X.

El jefe de la diplomacia italiana vinculó directamente esta posible decisión a las medidas adoptadas recientemente por el Ejecutivo español en materia de regularización, un proceso que equiparó erróneamente a la concesión de la ciudadanía española. EFE

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