La oposición italiana exige sanciones a Israel por el vídeo de activistas de la Flotilla

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Roma, 20 may (EFE).- La oposición italiana en bloque ha exigido este miércoles al Gobierno de Giorgia Meloni la imposición de sanciones a Israel a raíz de un vídeo en el que el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, humilla a los activistas de la Flotilla Global Sumud, mostrándolos maniatados en el suelo.

El Gobierno de Meloni ha tachado de «inaceptable» e «inadmisible» el vídeo y su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha convocado al embajador israelí para protestar formalmente.

La oposición ha tildado de «insulto a la dignidad humana» las imágenes grabadas en el puerto de Ashdod (sur de Israel), donde aparecen decenas de activistas arrodillados y maniatados.

El portavoz del Movimiento 5 Estrellas (M5S) en la Cámara de los Diputados, Riccardo Ricciardi, reclamó que Italia y la Unión Europea (UE) «rompan todos los acuerdos comerciales con el gobierno más criminal que hoy hay en el mundo».

En la misma línea, el diputado de la Alianza Verdes e Izquierda (AVS) Angelo Bonelli preguntó directamente a Meloni «por qué no quiere sancionar al Gobierno criminal de (Benjamín) Netanyahu».

El responsable de Exteriores del Partido Democrático (PD), Giuseppe Provenzano, auguró que el lugar que depara al ministro israelí es «la Corte Penal Internacional de La Haya» e instó a Roma a adoptar «sanciones individuales de forma inmediata contra este horrendo criminal».

Y el diputado del PD Arturo Scotto denunció la actitud de Ben Gvir en las imágenes y se preguntó «dónde está el límite».

Asimismo, el secretario de Más Europa, Riccardo Magi, alertó sobre los presuntos abusos sufridos por los activistas retenidos ilegalmente en aguas internacionales y exigió que Italia garantice su liberación inmediata sin que sufran más maltratos.

En el vídeo que desencadenó la crisis, Ben Gvir tilda a los cooperantes de «defensores del terrorismo» y pide a Netanyahu que se los entregue para «meterlos en las cárceles de terroristas».

Los barcos de la Global Sumud Flotilla han vuelto a ser interceptados por la Marina israelí cerca de aguas de Chipre cuando navegaban rumbo a Gaza y un total de 430 activistas que viajaban a bordo, de ellos al menos 29 italianos, han sido trasladados al puerto israelí de Ashdod. EFE

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