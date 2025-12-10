La oposición mayoritaria de Venezuela rechaza «agresión» contra cardenal Baltazar Porras

Caracas, 10 dic (EFE).- La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), rechazó este miércoles la que tachó como «agresión» contra el cardenal Baltazar Porras, cuyo pasaporte fue «anulado» por funcionarios cuando intentaba viajar desde el Aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, con rumbo a Colombia y con destino final a España.

«Esta nueva agresión se suma a las últimas acciones en su contra y, por tanto, en contra del pueblo católico», señaló el bloque en una publicación en X.

La PUD exigió que le sea devuelto «de manera inmediata» el pasaporte a Porras y que se le permita trasladarse «libremente» dentro y fuera del país.

Porras denunció este miércoles que fue amenazado con ser detenido en el aeropuerto de Maiquetía, desde donde intentó viajar a Colombia con destino final a España, cuando quiso tomar una foto de un documento donde se apuntaba el supuesto «incumplimiento de las normas para viajar».

En su cuenta de X, Porras relató que se disponía a viajar a España para cumplir con «compromisos eclesiales» este fin de semana, cuando, al intentar pasar por el control migratorio, un oficial le indicó que «tenía que consultar» si el pasaporte estaba «al día».

Después, prosiguió, se le indicó que «el pasaporte presentaba problemas» y desde el aeropuerto «no podían hacer nada», así que se le dio la instrucción de volver a Caracas y acudir a la sede principal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.

El religioso afirmó que pidió la devolución de su pasaporte para reclamar su equipaje, pero añadió que no le devolvieron el documento. En su lugar, según dijo, un militar lo siguió, incluso hasta para ir al baño.

«Del pasaporte nadie me supo dar información y alguien me sugirió no pierda su tiempo aquí en Maiquetía (…). Subí con la misma persona que me había llevado al aeropuerto y ya estoy en casa», explicó.

El pasado octubre, Porras denunció que las autoridades del país le impidieron viajar hasta Isnotú (estado Trujillo, oeste), donde tenía previsto asistir a una misa por el natalicio del médico José Gregorio Hernández, el primer santo venezolano, quien es oriundo de esa localidad.

Porras, cardenal desde el año 2016, ha sido crítico del poder desde el púlpito y blanco de duros cuestionamientos por parte del Gobierno venezolano, en particular del presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, y de su sucesor, Nicolás Maduro. EFE

