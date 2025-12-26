La oposición nicaragüense en el exilio pide a Asfura no legitimar al «régimen» de Ortega

3 minutos

San José, 26 dic (EFE).- La opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) felicitó este viernes al presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, y le pidió mantener una política de no legitimación del Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

«Es esencial mantener una política de no legitimación del régimen Ortega-Murillo, absteniéndose de reconocer farsas electorales», indicó el directorio de ese movimiento opositor nicaragüense desde el exilio en una carta pública enviada a Asfura.

También admitir que en Nicaragua «no existen condiciones para elecciones libres, justas y competitivas, así como la existencia de presos políticos y una represión sistemática contra la oposición y la sociedad civil», continuó la CDN.

Opinó que esta «postura debe complementarse con una coordinación estrecha con todos los países democráticos de la región y más allá, incluyendo el apoyo a medidas diplomáticas selectivas contra funcionarios responsables de graves violaciones a los derechos humanos».

El grupo político dijo a Asfura que «este nuevo período representa una oportunidad para que Honduras reafirme una posición institucional clara en defensa de la democracia y los derechos humanos, particularmente frente a la crisis que atraviesa Nicaragua».

«En coherencia con estos principios, Honduras puede desempeñar un papel clave mediante una actuación firme en la OEA y en los foros multilaterales, apoyando resoluciones que condenen las violaciones de derechos humanos, farsas electorales y la persecución política en Nicaragua, así como respaldando la plena aplicación de la Carta Democrática Interamericana», consideró.

Las peticiones a Asfura

Asimismo, la CDN pidió a Asfura proteger a los nicaragüenses exiliados en Honduras, «garantizando estatus de protección temporal o humanitaria y coordinando con ACNUR y organismos internacionales su asistencia y protección».

«Resulta clave mantener una política coherente en el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), oponiéndose a financiamientos que beneficien directamente al régimen Ortega-Murillo y exigiendo condicionalidad democrática, auditorías y evaluaciones de impacto en derechos humanos».

Finalmente, en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de los foros internacionales de derechos humanos, incluido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, «Honduras puede contribuir a una postura regional e internacional clara, que evite la legitimación de dictaduras y respalde mecanismos de investigación y rendición de cuentas por las violaciones cometidas en Nicaragua», indicó la concertación.

El movimiento opositor felicitó al pueblo hondureño por el civismo demostrado durante el proceso electoral y confió en que el futuro gobierno «sabrá honrar estos principios y contribuir a una Centroamérica más democrática y respetuosa de los derechos humanos».

Asfura, del conservador Partido Nacional y apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado el miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Sucederá a la gobernante Xiomara Castro, del izquierdista partido Libre -y aliada de Ortega y Murillo-, quien le entregará el poder el próximo 27 de enero. EFE

