La oposición pide a Meloni no permitir uso de bases de EEUU con gorras de «No a la guerra»

Roma, 11 mar (EFE).- El opositor Movimiento 5 Estrellas (M5S) ha pedido este miércoles en el Senado a la primera ministra, Giorgia Meloni, que no permita el uso de las bases estadounidenses en Italia sacando unas gorras rojas similares a las usadas en la campaña de Donald Trump pero con el lema «No a la Guerra».

Durante el debate posterior a la comparecencia de Meloni en la Cámara Alta, el senador del M5S Luca Pirondini acusó a la mandataria de no saber decir nunca no a Trump y la instó a negar las bases estadounidenses pues «los acuerdos valen sólo cuando las acciones están bajo derecho internacional».

En ese momento, los senadores del 5 estrellas mostraron unas gorras rojas que, en vez del eslogan «Make America Great Again» utilizado en la campaña de Trump, llevaban escrito «No a la Guerra».

«Recuerde a Trump que no estamos disponibles para ser cómplices y que el artículo 11 de la Constitución dice que Italia repudia la guerra», añadió.

Por otra parte, también la mayor formación en la oposición, el Partido Demócrata (PD), urgió a Meloni a dejar claro que «fuera del acuerdo, no habrá autorización para el uso de bases estadounidenses en Italia.

«Dijo que no estamos en guerra. Esperamos escuchar respuestas claras e inequívocas en sus respuestas, como lo han hecho otros países europeos», afirmó el senador del PD, Alessandro Alfieri.

Respecto al uso de bases militares estadounidenses, Meloni aseguró en su respuesta que «si la solicitud llegara hoy, no tendría ningún problema en responder, pero estas respuestas se evalúan en el momento y el contexto en que llegan, por lo que sería descortés de mi parte decirles algo que se aplica hoy, pero en un escenario que podría ser completamente diferente mañana». EFE

