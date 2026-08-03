La oposición polaca exige a Tusk actuar ante política «irresponsable y absurda» de España

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Cracovia (Polonia), 3 ago (EFE).- El líder de la oposición polaca, el ultraconservador Przemysław Czarnek, instó este lunes al primer ministro centrista, Donald Tusk, a tomar «medidas urgentes» para blindar a Polonia de las «consecuencias» de la gestión migratoria «irresponsable y absurda» de España, tras los incidentes en Ceuta.

Durante una rueda de prensa en la puerta de la cancillería del primer ministro, Czarnek exigió a Tusk «que en los próximos días, mañana a más tardar, tome las medidas adecuadas para blindar a Polonia y proteger a los polacos contra las consecuencias de la irresponsabilidad y la política absurda de las autoridades españolas».

Czarnek, candidato a primer ministro del partido Ley y Justicia (PiS), representa el ala más nacionalista y conservadora de su formación, que a su vez defiende una postura restrictiva sobre la migración y se ha mostrado contrario al Pacto sobre Migración y Asilo europeo.

Estas demandas de la oposición se producen después de que el propio Tusk afirmara el pasado viernes que «España debe tomar ejemplo de Polonia para que sobreviva (el espacio) Schengen» y reivindicase las medidas de seguridad fronteriza de su país.

Entre las decisiones del Ejecutivo de Tusk están el endurecimiento de la ley de asilo y la inversión de miles de millones de euros en barreras físicas y vigilancia electrónica en su frontera con Bielorrusia, que el propio líder polaco calificó como «la más segura de Europa».

La crisis de la ciudad norteafricana española de Ceuta, origen de estas reacciones, se originó cuando decenas de miles de personas cruzaron en masa desde Marruecos a España, con el desbordamiento de los servicios de acogida y dejado 88 víctimas mortales, según datos facilitados por el Gobierno local ceutí. EFE

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