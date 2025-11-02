La oposición rechaza triunfo de la presidenta tanzana en comicios con protestas y muertos

3 minutos

Nairobi, 2 nov (EFE).- El Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili), principal fuerza política de la oposición en Tanzania, ha rechazado el triunfo de la presidenta, Samia Suluhu Hassan, en las elecciones generales del pasado miércoles, que se vieron sacudidas por protestas en las que se registraron más de 150 muertos.

La Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC) declaró este sábado a la Hassan ganadora de los comicios, de los que quedaron excluidos sus principales rivales opositores, al obtener el 97,66 % de los votos.

«Estos resultados carecen de fundamento, ya que la verdad es que no se celebraron elecciones legítimas en Tanzania», afirmó el partido opositor en un comunicado emitido a última hora del sábado.

«Los ciudadanos no participaron en las elecciones del 29 de octubre debido a un entorno que no era ni libre ni justo, y a la ausencia de igualdad de condiciones políticas», subrayó Chadema.

Además, recalcó, la INEC publicó «cifras completamente manipuladas, que reflejan únicamente la intención maliciosa de Samia Suluhu Hassan y su partido de amañar las elecciones».

Las manifestaciones, recalcó, representan «una prueba fehaciente de que los ciudadanos no participaron en lo que se denomina elecciones y de que rechazan a cualquier candidato que surja de este proceso electoral viciado».

Al menos 150 personas murieron en las manifestaciones en Dar es Salam desde las elecciones, reprimidas con dureza por la Policía, según confirmaron a EFE fuentes sanitarias, mientras que la oposición eleva la cifra de fallecidos a más de 700.

Chadema concluyó que los resultados constituyen «un claro golpe contra la voluntad de los tanzanos» y aseveró que no reconoce a Hassan como presidenta.

También recomendó a la comunidad internacional que «no reconozca» a Hassan como líder de Tanzania.

Sin embargo, varios presidentes africanos, como los del vecino Mozambique, Daniel Chapo; Burundi, Évariste Ndayishimiye; Guinea-Bisáu, Umaro Sissoco Embaló; o Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, felicitaron a Hassan este sábado, al igual que la Unión africana.

La mandataria, de 65 años y primera mujer en alcanzar la Jefatura del Estado en la historia de Tanzania, logra así un mandato de cinco años, renovable una vez.

Se trata de la primera cita con las urnas de Hassan, que llegó a la Presidencia en 2021 por la repentina muerte de su antecesor, John Magufuli, de quien era vicepresidenta.

La presidenta compitió con 16 candidatos presidenciales, pero faltaron los dos principales opositores: Tundu Lissu, líder de Chadema, en prisión preventiva desde su arresto en abril pasado y acusado de traición (delito que puede conllevar la pena de muerte); y Luhaga Mpina, de la Alianza para el Cambio y la Transparencia (ACT-Wazalendo), cuya candidatura fue rechazada por las autoridades.

Las elecciones (presidenciales, parlamentarias y locales) se caracterizaron por protestas que estallaron el día de los comicios y continuaron hasta este viernes, motivadas por denuncias de fraude y represión durante el proceso electoral, en ciudades como la capital económica, Dar es Salam; Arusha (norte) o Mbeya (oeste).

Chadema, en declaraciones a medios internacionales, cifró los fallecidos en unos 700, pero EFE no pudo verificar esos datos de manera independiente. EFE

