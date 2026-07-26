La oposición salvadoreña celebra elecciones primarias de cara a las generales de 2027

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San Salvador, 26 jul (EFE).- Los principales partidos opositores de El Salvador realizan este domingo sus elecciones primarias para ratificar a sus candidatos a la presidencia para los comicios de febrero de 2027, en los que se presentará el mandatario Nayib Bukele para un tercer período.

Se trata de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y la izquierdista exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), organizaciones políticas que gobernaron el país entre 1989 y 2019 pero que, prácticamente, se han quedado sin representación en los puestos estatales.

Se prevé que Arena apueste por una formula presidencial de dos mujeres para la Presidencia y Vicepresidencia, entre ellas Maytee Iraheta, comunicadora y exdiputada del Congreso en dos períodos consecutivos entre 2015 y 2021.

Mientras que el FMLN centraría sus esfuerzos para liderar el Ejecutivo en el sindicalista de la sanidad pública Rafael Aguirre, actual secretario general del Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss) y crítico de la gestión de la cartera de Salud del Gobierno de Nayib Bukele.

Se desconoce si ambas formaciones darán a conocer o no este domingo los resultados.

El Salvador realizará elecciones el 28 de febrero de 2027 para elegir al presidente, vicepresidente, los diputados a la Asamblea Legislativa y consejos municipales.

El período de proselitismo y campaña electoral, según el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), comienza el 27 de octubre de 2026 y concluye el 24 de febrero de 2027.

El partido gobernante Nuevas Ideas (NI) ratificó recientemente a Nayib Bukele como su candidato presidencial para que busque el tercer mandato consecutivo, tras una reforma electoral exprés abanderada por su partido, que domina el Congreso desde 2021.

Bukele asumió el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo, a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución, y tendría que concluir en 2029. Sin embargo, la reforma avalada por el Congreso adelantó las elecciones presidenciales a 2027, cuando también se votará por diputaciones y alcaldías. EFE

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