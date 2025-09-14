La oposición socialdemócrata turca reúne a miles de personas contra el «autócrata» Erdogan

2 minutos

Estambul, 14 sep (EFE).- Özgür Özel, líder del partido socialdemócrata CHP y de la oposición en Turquía, ha acusado este domingo de autócrata al presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, durante un masivo mitin en la plaza Anadolu de Ankara contra la oleada de procesos judiciales abiertos a la formación.

«Todos los autócratas temen las plazas. Hoy en el Palacio (presidencial) hay quienes tienen miedo a esta plaza, y hay quienes confían en esta plaza desde su celda de 12 metros cuadrados», dijo Özel en referencia al alcalde socialdemócrata de Estambul, Ekrem Imamoglu, en prisión preventiva desde el pasado marzo.

«Erdogan, nunca has visto esta plaza así. Aquí están quienes no te tienen miedo», dijo Özel en un desafío al presidente, al que reclama desde hace tiempo anticipar las elecciones presidenciales previstas para 2028.

A las aproximadamente 30.000 personas que llenaban la plaza Anadolu, donde se desarrollaba el mitin, se sumaban decenas de miles más en las avenidas aledañas.

El CHP, durante décadas segunda fuerza del país, se convirtió en el partido más votado en las elecciones locales de 2024, e Imamoglu se presentaba como el candidato con más opciones para derrotar en las urnas a Erdogan tras sus más de dos décadas en el poder.

El partido ha convocado esta protesta ante el juicio que se abre mañana contra la dirección del CHP por supuestos amaños su elección en el congreso del partido en 2023.

Aliados de Erdogan ya han pedido públicamente destituir a la cúpula del CHP y nombrar a un interventor a la cabeza del partido, igual que un juzgado hizo a inicios del mes con la rama provincial de Estambul de la formación.

Bajo el eslogan «No al tutelaje, no a la intervención», los simpatizantes del CHP protestan hoy también contra esta intervención judicial, que consideran una intromisión ilegítima de una Judicatura politizada con el objetivo de debilitar la oposición a Erdogan.

El alcalde de Ankara, Mansur Yavas, también del CHP, aseguró a los asistentes al mitin que también las investigaciones penales por supuesta corrupción, que han llevado a prisión preventiva ya a 17 alcaldes del partido, son una maniobra política.

Yavas subrayó que toda investigación de irregularidades financieras municipales debería pasar primero por el Tribunal de Cuentas, en lugar de desencadenar acciones judiciales con prisión preventiva, medida que, recordó, únicamente se está usando contra alcaldes de la oposición. EFE

iut/as/amg

(foto)