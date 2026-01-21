La oposición taiwanesa arremete contra Lai por eludir una audiencia de juicio político

3 minutos

Taipéi, 21 ene (EFE).- Los legisladores de la oposición taiwanesa arremetieron este miércoles contra el presidente isleño, William Lai, después de que el mandatario rechazara comparecer ante una audiencia parlamentaria sobre la moción de juicio político en su contra, una iniciativa con escasas probabilidades de prosperar.

El Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), las dos principales fuerzas opositoras, iniciaron el mes pasado un proceso de ‘impeachment’ contra Lai, motivado por la negativa del Ejecutivo a promulgar unas enmiendas legales aprobadas en noviembre por el Legislativo, actualmente controlado por la oposición.

Como parte del proceso, los dos partidos invitaron al mandatario a explicar su postura ante la Cámara y responder a las preguntas de los legisladores, pero Lai declinó asistir al considerar que los diputados carecen de competencia legal para interpelar al presidente.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el líder del grupo parlamentario del KMT, Fu Kun-chi, denunció este miércoles que, al no acudir a la audiencia, Lai buscó «evadir» la supervisión legislativa y el escrutinio público tras haber «vulnerado la democracia y el orden constitucional» de la isla.

En esa misma línea se expresó Huang Kuo-chang, líder del bloque del PPT, quien recordó que Lai es el primer presidente de la República de China (nombre oficial de Taiwán) que se niega a promulgar un proyecto de ley aprobado por el Legislativo, un hecho que, aseguró, deja una «mancha indeleble» en la historia.

Desde el oficialismo, la legisladora del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) Chen Pei-yu acusó a la oposición de montar una «farsa» para «humillar» a Lai y «ganar puntos políticos», y subrayó que la ley taiwanesa no obliga al presidente a comparecer ante la Cámara.

Está prevista una segunda audiencia sobre el intento de ‘impeachment’ para el mes de mayo, y la votación sobre la moción se celebrará el día 19 de ese mes, un día antes del segundo aniversario de la investidura de Lai.

Según la Constitución taiwanesa, una moción de destitución contra el presidente requiere el respaldo inicial de al menos la mitad de los legisladores y la aprobación posterior de dos tercios de la Cámara antes de ser remitida al Tribunal Constitucional.

Si bien el KMT, el PPT y otros dos legisladores independientes con inclinación hacia el KMT controlan 62 de los 113 escaños del Parlamento, el PDP ostenta 51 asientos, lo que hace prácticamente inalcanzable la mayoría exigida.

El intento de destitución de Lai se enmarca en un clima de confrontación persistente entre el oficialismo y la oposición desde la llegada del mandatario al poder, con un Parlamento dominado por el KMT y el PPT que ha bloqueado o condicionado varias de las principales propuestas del Ejecutivo, incluidas iniciativas presupuestarias y de Defensa. EFE

jacb/lcl/ah

(foto)