La oposición taiwanesa califica de censura el bloqueo del ‘Instagram chino’ en la isla

Taipéi, 5 dic (EFE).- El principal partido de la oposición de Taiwán, el Kuomintang (KMT), criticó este viernes la decisión de las autoridades isleñas de bloquear durante un año la red social Xiaohongshu (Rednote), conocida como el ‘Instagram chino’, argumentando que constituye una «enorme restricción a la libertad en internet».

En una publicación de Facebook, la presidenta del KMT, Cheng Li-wun, subrayó que la suspensión de la plataforma «es el primer paso para construir un ‘gran cortafuegos’ de internet» en Taiwán, en referencia a las múltiples restricciones de acceso a páginas web y plataformas en línea imperantes en China.

«Al ver que los usuarios de Xiaohongshu, sin distinción de nacionalidad o afiliación política, pueden discutir con armonía temas como belleza, ropa o vida diaria, eso es precisamente lo que el PDP (Partido Democrático Progresista, gobernante de Taiwán) menos quiere ver», aseguró la dirigente opositora.

Cheng, quien tomó las riendas del partido con un discurso conciliador hacia Pekín, aseguró que el bloqueo de esta red social «no solo no previene el fraude, sino que supone una enorme restricción a la libertad en internet».

El Ministerio del Interior de Taiwán anunció este jueves el bloqueo por un año de Xiaohongshu, que cuenta con más de 3 millones de usuarios en la isla, alegando problemas de ciberseguridad y actividades de fraude en la plataforma.

Taiwán, isla gobernada de forma autónoma desde 1949 considerada por las autoridades de Pekín como una «parte inalienable» de su territorio, ha advertido en reiteradas ocasiones en los últimos meses sobre los riesgos para la ciberseguridad asociados al uso de aplicaciones de origen chino. EFE

