La oposición taiwanesa promoverá un proceso de destitución contra el presidente

Pekín, 19 dic (EFE).- Los principales partidos de la oposición en Taiwán anunciaron este viernes su intención de promover un proceso de destitución contra el presidente, William Lai, al que acusan de incurrir en prácticas «antidemocráticas».

El anuncio se produce en plena escalada de tensiones entre el Ejecutivo y un Legislativo controlado por la oposición, después de que el Gobierno confirmara esta semana que no refrendará ni promulgará las últimas enmiendas a la ley de reparto fiscal, aprobadas en noviembre por los partidos opositores, que buscaban aumentar la proporción de ingresos destinados a los gobiernos locales.

El primer ministro, Cho Jung-tai, defendió que la nueva versión vulnera las competencias del poder ejecutivo y advirtió de que su entrada en vigor «causaría graves perjuicios irreversibles al desarrollo nacional», de acuerdo con CNA.

Tras el rechazo del Parlamento, el pasado 5 de diciembre, a la solicitud del gabinete para reconsiderar la reforma, la ley debía ser promulgada antes del 15 de diciembre, algo que finalmente no ocurrió.

Este hecho ha sido presentado por la oposición como una vulneración del orden constitucional.

En una rueda de prensa celebrada en el Yuan Legislativo, el líder del grupo parlamentario del Kuomintang (KMT), Fu Kun-chi, acusó a Lai de concentrar poder y de ignorar la opinión pública.

Durante el acto, los partidos opositores exhibieron una imagen manipulada en la que el presidente aparecía caracterizado como Yuan Shikai, el dirigente que intentó restaurar la monarquía en China a comienzos del siglo XX, informó CNA.

Por su parte, el portavoz del grupo del Partido Popular de Taiwán (PPT), Huang Kuo-chang, afirmó que, conforme a la Constitución, el jefe del Estado debía haber promulgado la ley en un plazo de diez días tras la votación parlamentaria.

«Nunca ha habido un presidente que haya llegado tan lejos como para negarse a promulgar una ley aprobada por el Legislativo», declaró Huang, citado por CNA, al anunciar que la oposición presentará una moción de destitución para su examen en una sesión plenaria, sin concretar fechas.

Según los Artículos Adicionales de la Constitución, una moción de destitución requiere el respaldo inicial de al menos la mitad de los legisladores y la aprobación posterior de dos tercios de la Cámara antes de ser remitida al Tribunal Constitucional.

Sin embargo, este órgano cuenta actualmente con solo ocho magistrados de los 15 previstos, por debajo del mínimo legal para deliberar, después de que fracasaran los intentos del Gobierno de cubrir las vacantes, informó CNA.

La oposición controla 60 de los 113 escaños del Parlamento, frente a los 51 del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), lo que hace prácticamente inalcanzable la mayoría exigida.

La iniciativa se enmarca en un clima de confrontación persistente entre el oficialismo y la oposición desde la llegada de Lai al poder, con un Parlamento dominado por el Kuomintang y el PPT que ha bloqueado o condicionado varias de las principales propuestas del Ejecutivo, incluidas iniciativas presupuestarias y de Defensa. EFE

