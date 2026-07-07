La oposición turca denuncia la represión que acompaña la cumbre de la OTAN en Turquía

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Ankara, 7 de jul (EFE).- El líder de la oposición turca, Özgür Özel, denunció este martes que la cumbre de la OTAN en Ankara se celebra «ensombrecida» por una creciente represión, marcada por el encarcelamiento del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, así como cientos de detenciones preventivas para evitar protestas.

«Cientos de personas fueron detenidas porque podrían producirse protestas. Se privó a la gente de su libertad porque podrían celebrarse manifestaciones», declaró Özel en una reunión de parlamentarios del socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), el mayor de la oposición.

El líder opositor sostuvo que el Gobierno del presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha creado «un estado de paranoia sin sentido» que perjudica a la población del país.

Özel dijo que valora positivamente que Turquía tenga influencia en la OTAN, que la cumbre se celebre en Ankara y que los líderes extranjeros sean recibidos adecuadamente.

Pero consideró que el actual Gobierno del islamista Partido Justicia y Desarrollo (AKP) de Erdogan no está defendiendo los intereses de la nación turca.

«Lamentamos constatar que un Gobierno que ataca a la oposición y persigue ilegalmente a quienes no comparten sus puntos de vista no es capaz ni está dispuesto a defender los intereses nacionales de Turquía», dijo Özel.

«La capital se encuentra en un estado lamentable, con cientos de personas detenidas durante las protestas o bajo la sospecha de que podrían protestar; con plazas públicas cerradas, carreteras bloqueadas con barricadas y comerciantes incapaces de ejercer su actividad», añadió.

La Policía turca detuvo este martes a varios manifestantes que protestaban en Ankara contra la OTAN, arrestos que se suman a otros centenares en los últimos días.

El diario independiente Cumhuriyet ha contabilizado ya más de 550 personas detenidas en redadas policiales domiciliarias en los últimos 20 días.

Por otro lado, desde que Imamoglu, principal rival de Erdogan y candidato del CHP a la presidencia del país, fuera depuesto en marzo del año pasado del cargo de alcalde de Estambul y enviado a prisión preventiva bajo una serie de acusaciones que él rechaza, las autoridades turcas han detenido a muchos otros miembros de la principal fuerza opositora del Parlamento turco.

El CHP considera que todos esos arrestos son parte de una maniobra política del Gobierno, utilizando la judicatura para erosionar a la oposición y eliminar rivales políticos.

Tras asistir a una audiencia del juicio contra Imamoglu en Estambul ayer, lunes, el ponente del Parlamento Europeo para Turquía, Nacho Sánchez Amor, calificó ese proceso judicial como políticamente motivado.

«Intentaron lograr a través del poder judicial y de los fiscales lo que el AKP no pudo conseguir en las urnas», consideró el máximo responsable de la elaboración del informe anual de la Eurocámara sobre el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea (UE). EFE

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