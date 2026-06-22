La oposición venezolana felicita a De la Espriella y aspira a que defienda la democracia

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Caracas, 22 jun (EFE).- La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), felicitó este lunes al ultraderechista Abelardo de la Espriella por su victoria en las presidenciales de Colombia, según el conteo preliminar, y deseó que el país vecino siga siendo un aliado que «defienda y promueva la democracia, la libertad y la justicia».

«Deseamos que Colombia siga siendo una nación aliada que defienda y promueva la democracia, la libertad y la justicia, ahora bajo la gestión del presidente electo Abelardo de la Espriella», dijo -en X- la PUD, que apoya el liderazgo de la premio nobel María Corina Machado.

La plataforma acompañó el mensaje con un video en el que De la Espriella afirma que fortalecerá relaciones con «todos los países que respetan la democracia».

La oposición, además, recordó que Colombia «es el país que más ha recibido migrantes venezolanos, más de 2,8 millones» y que «es necesario continuar y fortalecer las políticas que garantizan» sus derechos.

Por su parte, el opositor Pedro Urruchurtu, colaborador de Machado, indicó -en la misma red social- que la victoria del ultraderechista «representa una noticia esperanzadora para toda la región y tendrá un impacto directo en la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela».

En la misma línea de lo expresado el domingo por María Corina Machado, Urruchurtu consideró que De la Espriella «será clave en el fortalecimiento de la presión internacional necesaria para lograr el desmantelamiento definitivo del sistema criminal que aún pretende sostenerse en el poder en Venezuela» y en el acompañamiento de la transición.

Con el 99,99 % de las mesas informadas en el conteo preliminar por la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12.959.542 votos (49,66 %), frente a los 12.708.712 sufragios (48,70 %) de Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro.

El resultado del conteo preliminar de las elecciones deberá ser confirmado por el escrutinio oficial elaborado por más de 9.000 jueces y notarios en los próximos días.

De momento, las autoridades del Gobierno encargado de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, no se han pronunciado. EFE

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