La OPS advierte que la crisis en Cuba limita la lucha contra la epidemia de chikunguña

4 minutos

Juan Palop

La Habana, 9 dic (EFE).- La «escasez de recursos» fruto de la crisis económica limita la capacidad de Cuba de combatir su «epidemia doble» de chikunguña y dengue, advierte en una entrevista a EFE Mario Cruz, representante en la isla de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Explica que la respuesta a la epidemia -tanto la lucha contra los mosquitos que transmiten ambas arbovirosis como el tratamiento de los enfermos- es «intensiva en recursos» y prolongada en el tiempo, lo que supone un «desafío» dada la «situación económica compleja» del país.

«La epidemia está en franco desarrollo», asegura Cruz. Las autoridades sanitarias cubanas han registrado ya más de 42.000 casos de chikunguña y unos 26.000 de dengue, además de al menos 44 muertes (dos de cada tres eran menores de edad).

El representante de la OPS considera que, «en buena medida», Cuba cuenta con las capacidades «científicas», «técnicas y humanas» para afrontar la epidemia, pero no con los medios suficientes.

«Las medidas necesarias para contener, con la cobertura y la intensidad requeridas en las condiciones de disponibilidad de recursos de Cuba, no es una cuestión de incapacidad, de falta de conocimiento, de falta de interés político,…(sino) de escasez real de recursos», apunta.

Recalca que «todos los países» tienen dificultades por las «limitaciones económicas» para «sostener en el tiempo el manejo integrado de vectores».

El «desafío» es la «escala» del control de vectores y «la intensidad de los recursos requeridos», explica Cruz, que añade a esto el costo de «los medicamentos e insumos para la atención» y la hospitalización de los pacientes graves.

«No en pocas ocasiones las epidemias de arbovirosis desafían las capacidades y los recursos que tienen los países disponibles en esos momentos y es ahí donde un llamado a la cooperación y el apoyo puede ser necesario», indica.

Cooperación internacional

El representante en Cuba de la OPS señala que el apoyo multilateral es precisamente la «razón de ser» de su organización, algo «esencial». Sin embargo, lamenta que en este caso no esté funcionando.

Asegura que Cuba circuló «una lista de necesidades de insumos y medicamentos», una tabla que luego la OPS empleó como base para solicitar ayuda, pero hasta el momento sólo se ha logrado avanzar en tres proyectos, por 950.000 dólares, aún en fase de negociación.

«La petición de apoyo se ha hecho y la respuesta no ha sido tan efectiva. Independientemente de valorar el momento en el que se hizo, la solicitud se hizo. Y la respuesta no se ha visto. Tenemos ofrecimientos de algunos socios, que esperamos se concreten pronto; pero todo el mundo está preocupado. Tienen la información de lo que puede ser necesario y el Gobierno está abierto a recibir la cooperación», afirma.

Considera que pueden estar relacionados con esta situación la «disminución importante de la ayuda oficial para el desarrollo», la coincidencia de «varias emergencias complejas a nivel mundial que compiten por los recursos» y los «cambios importantes de la política de actores que han sido muy relevantes en el contexto de la ayuda oficial».

Cruz explica también que la OPS no necesita que un país declare formalmente la situación de emergencia para ofrecer su apoyo. Cuba no lo ha hecho: el 12 de noviembre, unos cinco meses después del primer caso, simplemente habló por primera vez de epidemia.

El representante de la OPS subraya además que «es importante no bajar la guardia» aunque puedan bajar los casos en las próximas semanas porque el próximo año «se podría dar un nuevo brote» de chikunguña.

«En realidad se requiere de una intensificación de las medidas de control vectorial y aumentar la vigilancia para, en la nueva estación del próximo año, también tener una mayor posibilidad de detectar más tempranamente los brotes y hacer contención», explica. EFE

jpm/jrh

(foto) (video)