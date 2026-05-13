La OPS anuncia un acuerdo con una farmacéutica para crear una reserva de vacunas contra la influenza en América Latina

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció este martes un acuerdo con la farmacéutica CSL Seqirus para constituir una reserva de vacunas contra la influenza para América Latina y el Caribe.

Parte de la producción se desarrollará en Argentina, gracias a una alianza con la empresa Sinergium Biotech, establecida en ese país, detalló el comunicado de prensa.

«El acuerdo establece un mecanismo que reserva un porcentaje fijo de la producción mundial de vacunas contra la influenza pandémica de la empresa para los Estados Miembros de la OPS participantes» explicó el texto, que no indica cuántas dosis han calculado los expertos para el conjunto de la región.

«Los países participantes tendrán la opción de acceder a una asignación inicial de dosis reservadas» explica el texto.

La influenza o gripe es un virus respiratorio que se presenta habitualmente bajo dos tipos, A y B. Sus síntomas son fiebre, congestión nasal, tos seca, dolor de garganta, de cabeza y muscular.

La idea de constituir una reserva «es una respuesta directa a las duras lecciones que dejó la covid-19 y representa un paso importante para fortalecer la seguridad sanitaria y la preparación ante pandemias» explicó el director de la OPS, Jarbas Barbosa, citado en el comunicado.

CSL es una compañía australiana fundada en 1916, en plena pandemia mundial de la gripe española, y a través de Seqirus está especializada en el combate contra la influenza.

«La OPS asignará las dosis reservadas con base en evidencia epidemiológica y en riesgos para la salud pública, dando prioridad a las poblaciones más vulnerables» precisó el texto.

«Por primera vez, los países latinoamericanos y caribeños se posicionan en condiciones más equitativas frente a una futura emergencia sanitaria mundial, no como mercados individuales, sino como región», destacó Barbosa.

jz/mar