La OPS firma convenio con México para avanzar en el acceso al servicio universal de salud

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Ciudad de México, 2 jul (EFE).- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Secretaría de Salud de México firmaron este jueves un acuerdo para que el país avance hacia el acceso al servicio universal de salud mediante la cooperación técnica de dicho organismo y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En un comunicado, los organismos internacionales expresaron que el convenio de cooperación sellado en Ciudad de México estará vigente hasta 2030 y tendrá como prioridad la disminución de la carga de enfermedades asociadas a las enfermedades no transmisibles, el cáncer y los trastornos de salud mental.

Asimismo, explicó que el avance hacia el acceso equitativo de la población en México estará enfocado en la rectoría de la Secretaría de Salud y la articulación de las instituciones del Sistema Nacional de Salud, centradas en la Atención Primaria de Salud (APS).

Por su parte, el secretario de Salud de México, David Kershenobich, señaló que la Estrategia de Cooperación País 2026-2030 alineará las prioridades nacionales con la experiencia técnica de la OPS y OMS “a fin de ampliar el acceso a servicios de calidad, con énfasis en la prevención, la atención primaria y la respuesta a los principales desafíos sanitarios”.

Por ello, la estrategia también contempla los desafíos de salud frente a los efectos del cambio climático, ya que pretende fortalecer la resiliencia de las poblaciones y de los sistemas de salud para favorecer el control sostenido de las enfermedades transmisibles.

En cuanto a la autoridad reguladora, precisó que se promoverá “la autosuficiencia sanitaria mediante redes regionales de colaboración en ciencia, innovación, investigación y producción de insumos, medicamentos, biológicos, reactivos y dispositivos médicos”.

“En el fondo de estas prioridades late una convicción compartida: la salud es un derecho, la desigualdad es inaceptable, la cooperación internacional agrega valor y las respuestas más sólidas son aquellas que se construyen en común”, afirmó Kershenobich.

Durante el acto también se realizó un corte de listón simbólico para inaugurar la nueva sede de la Representación de la OPS/OMS en México, ubicada en la capital mexicana.

El convenio firmado por México se alinea al Programa Sectorial de Salud, la Agenda de Salud Sostenible para las Américas y el Plan Estratégico de la OPS. EFE

abz/csr/seo