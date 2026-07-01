La OPS llama a recaudar unos 24 millones de dólares en apoyo a Venezuela tras los seísmos

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Washington, 1 jul (EFE).- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó este miércoles a recaudar unos 24 millones de dólares que destinará a un fondo de emergencia para asistir a Venezuela lo que queda del año, tras los devastadores terremotos que ya dejan más de 2.200 muertos en ese país.

La OPS lanzó «un llamamiento de emergencia por casi 24 millones de dólares para apoyar, durante los próximos seis meses, la respuesta en salud y la recuperación temprana tras los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela el 24 de junio», indicó la entidad en un comunicado remitido a EFE.

Según la organización, estos fondos permitirán «mantener o restablecer servicios de salud esenciales, fortalecer la vigilancia epidemiológica, prevenir brotes de enfermedades y facilitar el acceso continuo a medicamentos esenciales y vacunas, además de apoyar la recuperación del sistema de salud de la nación».

Esta iniciativa busca beneficiar a unos 700.000 habitantes de las zonas más afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que el pasado miércoles sacudieron el norte de Venezuela, sobre todo al estado de La Guaira, cercano a Caracas.

“Si bien las labores de búsqueda y rescate continúan, la emergencia sanitaria está entrando en una nueva fase”, señaló en la nota el director de la OPS, Jarbas Barbosa.

Barbosa insistió en que, en un momento en que millones de heridos requieren atención continua, los hospitales están desbordados y el riesgo de brotes de enfermedades aumenta, «este llamamiento contribuirá a salvar vidas hoy y, al mismo tiempo, apoyará la recuperación de los servicios esenciales de salud durante los próximos meses».

«Hacemos un llamado a los gobiernos, los socios para el desarrollo, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones filantrópicas y el sector privado para que apoyen este llamamiento y expresen su solidaridad con el pueblo de Venezuela», pidió.

El Gobierno de Venezuela decretó duelo nacional durante siete días a partir de la tarde local de este miércoles, a una semana de los seísmos que, según el recuento oficial más reciente, dejan ya 2.295 fallecidos y al menos 11.267 heridos.

Expertos de unos 27 países, entre ellos Estados Unidos, México, España, el Reino Unido y Siria, se encuentran en el país suramericano para auxiliar en las tareas de rescate.

Varios Estados y entidades internacionales, entre ellas las Naciones Unidas y en concreto la Organización Mundial de la Salud y la OPS han ofrecido asistencia.

La OPS desplegó especialistas en emergencias en salud, realizó evaluaciones rápidas de hospitales y, desde su reserva estratégica en Panamá, movilizó suministros médicos como kits para trauma, medicamentos y equipos de emergencia

La entidad también apoya en la adquisición de vacunas, medicamentos, insumos de laboratorio y otros suministros críticos, agrega el comunicado. EFE

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