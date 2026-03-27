La organización HRW considera que El Salvador debe «poner fin» al estado de excepción

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San Salvador, 27 mar (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) afirmó este viernes que las autoridades de El Salvador deben «poner fin» al estado de excepción, una medida contras las bandas criminales que cumple cuatro años de vigencia, entre denuncias de violaciones a derechos humanos y el apoyo de buena parte de la población.

HRW recordó, en un mensaje en X, que «han pasado cuatro años desde que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró el estado de emergencia» y señaló que «desde entonces, las autoridades han detenido a más de 91.000 personas, incluidos niños».

La organización considera que «las autoridades deben poner fin al estado de emergencia y garantizar una revisión judicial rápida y juicios justos».

La polémica medida fue aprobada el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, dominada por el gobernante partido Nuevas Ideas (NI), como medida extraordinaria tras un fin de semana con más de 80 homicidios.

Un informe divulgado recientemente señala que, en el marco de este régimen, se habrían cometido violaciones a derechos humanos que «podrían constituir crímenes de lesa humanidad».

El documento, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas, fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).

El presidente Bukele criticó dicho informe porque, según él, en el mismo «se exige que el Estado de El Salvador libere al 100% de los pandilleros capturados desde el inicio del régimen de excepción», aunque en el informe no se llama a liberar a la totalidad de detenidos, sino que a «establecer mecanismos excepcionales para liberar a miles de personas detenidas sin pruebas».EFE

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