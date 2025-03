La organización HRW exige respeto a los derechos de un activista detenido en El Salvador

2 minutos

San Salvador, 13 mar (EFE).- La directora de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, exigió este jueves que se respeten los derechos del activista detenido Fidel Zavala.

«Seguimos con mucha preocupación el nuevo proceso penal contra Fidel Zavala» y «exigimos que se respeten sus derechos», publicó Goebertus en la red social X.

Recordó que «Fidel estuvo preso más de un año» y «tras su liberación, denunció haber sido testigo de torturas en las cárceles».

De acuerdo con organizaciones humanitarias salvadoreñas y de Estados Unidos, Zavala «estuvo detenido por trece meses antes de ser declarado inocente en marzo de 2023» y «fue testigo de una serie de abusos, torturas y actos de corrupción cometidos en el sistema penitenciario salvadoreño», en el marco de la implementación de un régimen de excepción para «combatir» a las pandillas.

Además, han apuntado que Zavala denunció «por tales hechos al director de Centros Penales, Osiris Luna, y a custodios de los recintos penitenciarios».

Zavala, quien este jueves fue trasladado a un juzgado de San Salvador para enfrentar una audiencia inicial en el nuevo proceso en su contra, asegura que es inocente de los cargos que la Fiscalía General le imputa y que teme por su vida.

«Definitivamente (soy) inocente, yo no he cometido ningún delito de los que se me acusa», dijo a periodistas en el Centro Judicial «Isidro Meléndez», en San Salvador.

«Confiamos en la imparcialidad de los jueces», pero señaló que los cargos «son completamente falsos», añadió.

Al ser preguntado por periodistas si tema por su vida, afirmó que «la realidad es que sí», porque ha visto indicios de que la intención es mantenerlo preso.

Zavala forma parte de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), que brinda asistencia legal a personas que denuncian detenciones arbitrarias y otros atropellos en El Salvador en el marco de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

El 10 de marzo, un grupo de 171 organizaciones de más de una veintena de países pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita medidas cautelares de protección para Zavala.EFE

