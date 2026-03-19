La Organización Marítima Internacional pide crear un «corredor marítimo seguro» en Ormuz

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Londres, 19 mar (EFE).- La Organización Marítima Internacional (OMI) instó este jueves a establecer un acuerdo marco para la creación de un «corredor marítimo seguro» que facilite de manera «provisional y urgente» la evacuación de buques mercantes varados en el golfo Pérsico y a través de el estrecho de Ormuz.

Al cierre de la 36 sesión extraordinaria del Consejo de la OMI, celebrada esta semana en Londres, el secretario general de la organización, el panameño Arsenio Domínguez, aseguró que estaba «listo para empezar a trabajar inmediatamente en negociaciones para establecer un corredor humanitario para evacuar a todos los buques y marineros atrapados» en la región.

En una rueda de prensa tras la sesión, Domínguez precisó que colaborará con otras agencias de las Naciones Unidas, así como con los países del Golfo, incluido Irán, para evaluar qué tipo de rutas de evacuación se pueden establecer y los mecanismos técnicos que permitan llevar a cabo estas medidas.

El secretario general evitó, por el momento, establecer plazos para la puesta en práctica de este acuerdo marco, pero sí que advirtió que evacuar a todos los buques en el estrecho no es cosa de un día, y subrayó que es «vital» salvaguardar la seguridad de la navegación antes de llevar a cabo cualquier medida.

La creación de este corredor seguro, explica el acta de la sesión, tiene por objeto «proteger la vida de los marineros y garantizar la circulación y la navegación comercial de los buques que deseen utilizar este marco evitando los ataques militares y protegiendo y asegurando el ámbito marítimo».

Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, los ataques contra buques mercantes en la región del Golfo han provocado la muerte de siete marineros, así como múltiples heridos, y actualmente hay alrededor de 20.000 tripulantes varados en la zona.

Un total de 122 países se han dado cita entre el miércoles y el jueves para abordar de manera extraordinaria el impacto en el comercio marítimo y en los marineros de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y su escalada bélica en Oriente Medio, así como del cierre del estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de hidrocarburos a nivel global.

En este sentido, la OMI condenó «en los términos más enérgicos» las amenazas de Irán y exigió a la república islámica abstenerse de llevar a cabo acciones que tengan como objeto el cierre o la interrupción de la navegación internacional en el estrecho de Ormuz, pues aseguraron que constituyen «una grave amenaza para la paz y la protección internacional».

En esta línea, la organización hizo un llamamiento a la desescalada de la tensión y a la moderación e instó a las partes involucradas en el conflicto a participar «constructivamente» en el ejercicio de la diplomacia.

Este mismo jueves, cinco países europeos y Japón emitieron un comunicado conjunto en el que exigieron a Irán cesar ataques contra barcos e infraestructuras energéticas en la región y se mostraron dispuestos a contribuir con «esfuerzos adecuados» para garantizar un paso seguro por el estrecho de Ormuz, aunque sin aludir concretamente a la petición inicial estadounidense de formar una especie de coalición para evacuar a los cargueros que transiten en el paso. EFE

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