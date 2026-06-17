La OSCE está preparada para supervisar un posible alto el fuego en Ucrania

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Viena, 17 jun (EFE).- La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) aseguró este miércoles que está preparada para desplegar, llegado el caso, una misión de verificación ante un posible alto el fuego en Ucrania.

La OSCE, de la que Ucrania, Rusia, EEUU y los países de la Unión Europea forman parte, mantiene «un alto nivel de preparación ante posibles escenarios de alto el fuego», dijo en rueda de prensa el presidente de la organización y ministro de Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis.

El jefe de la diplomacia helvética subrayó la necesidad de que la OSCE esté preparada para desplegarse de inmediato en caso de una oportunidad de paz, supervisar un eventual alto el fuego e impulsar mecanismos de verificación y diálogo.

Cassis enmarcó ese esfuerzo en un momento de reanudación de los contactos diplomáticos, en el que, según dijo, EEUU desempeña «un papel central».

El presidente de la OSCE este año destacó que hace dos días volvió a producirse una conversación telefónica entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin, y que está previsto un encuentro entre sus respectivos enviados, aunque aún no hay una fecha confirmada.

La posibilidad de que se den avances hacia un alto el fuego es la que, a su juicio, obliga a la organización a estar lista para «actuar inmediatamente sobre el terreno».

La OSCE ya tuvo una misión de observación en el este de Ucrania después del estallido del conflicto, en 2014, entre las fuerzas ucranianas y los separatistas respaldados por Rusia.

Esa misión acabó con la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. EFE

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