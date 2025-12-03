La OSCE se reúne sin Lavrov ni Rubio y sin saber si tendrá un papel en una paz en Ucrania

Antonio Sánchez Solís

Viena, 3 dic (EFE).- La OSCE abre mañana su Consejo Ministerial de 2025 pendiente de los diferentes contactos para acabar con la guerra en Ucrania pero sin ser parte del proceso ni tener claro si tendrá un papel destacado en un eventual mantenimiento de la paz.

En la reunión política más importante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) no participan este año ni Marco Rubio ni Serguéi Lavrov, los respectivos jefes de la diplomacia de EE.UU. y de Rusia, los dos países que están negociando, con poca participación de Europa y hasta de Ucrania, un acuerdo de paz.

Estados Unidos estará representado, a expensas de cambio de última hora, por un diplomático de nivel medio mientras que por Rusia vendrá el viceministro de Exteriores, Alexander Grushko.

La OSCE fue fundada hace 50 años como un foro de diálogo entre los bloques enfrentados durante la Guerra Fría y se rige por la regla de la unanimidad, por lo que la oposición de uno sólo de sus 57 países bloquea la toma de decisiones.

Tres diplomáticos occidentales han coincidido, en declaraciones a EFE, en restar importancia a las ausencias de Rubio y Lavrov y descartan que supongan un menosprecio a la importancia de la OSCE.

Rubio, por ejemplo, tampoco ha participado en la reunión de ministros de Exteriores que la OTAN ha celebrado hoy miércoles en Bruselas.

Tampoco España, Francia o Reino Unido estarán representadas por sus ministros, debido a problemas de agenda.

Lo que sí está claro es que, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Washington ha suavizado su tono hacia Rusia por su agresión a Ucrania y hay curiosidad por cómo será el discurso del representante estadounidense en la reunión.

Ese cambio se ha hecho patente al desaparecer los términos «invasión» o «agresión» en los documentos de la misión de EE.UU. en la OSCE y al salir el pasado septiembre, por primera vez desde el inicio de la guerra, del grupo de países de la organización que pidieron un nuevo informe sobre los abusos cometidos por Rusia en Ucrania.

Está por ver si ese cambio de actitud reducirá el aislamiento de Rusia en los Consejos Ministeriales de los últimos años, incluidos vetos a la entrada de Lavrov a Polonia en 2022 o desplantes de ministros que abandonaron la sala cuando tomó la palabra el año pasado en Malta o el anterior en Macedonia.

Lavrov afirmó el año pasado que la OSCE es un foro «inútil» que está controlado por Washington y sus aliados de la OTAN y la Unión Europea.

El papel en Ucrania

El papel, si alguno, de la OSCE en caso de que se llegue a un alto el fuego en Ucrania y el propio futuro de la organización son los principales focos de interés de este encuentro.

Una cuestión esencial es si la OSCE podría encargarse de una misión de vigilancia de la tregua, como la que estuvo vigente entre marzo de 2014 y que terminó en marzo de 2022 por la invasión rusa.

Varias fuentes diplomáticas consultadas por EFE coinciden en que la organización está preparada para actuar si se le pide, y subrayan que cualquier nueva misión sería muy diferente a la anterior, con la que ni Rusia ni Ucrania quedaron satisfechas.

Es justo la capacidad de veto de cada uno de los 57 Estados miembros la que dificulta, según dos fuentes diplomáticas, que la OSCE tenga un papel más proactivo en Ucrania.

En lo que sí podría intervenir es, por ejemplo, en tareas de reconstrucción, desde la preparación y control de elecciones a programas de desminado, apoyo a la población para superar traumas causados por la guerra o respaldo a la sociedad civil.

EE.UU. pide recortes

Otro tema esencial es la aprobación del presupuesto de la OSCE, que lleva desde 2021 con unas cuentas de emergencia por los sucesivos bloqueos de Rusia, Azerbaiyán o Georgia. Esta situación dificulta cumplir sus misiones de vigilancia de la paz, de la limpieza electoral y promoción de la democracia y derechos humanos.

Ahora es EE.UU., el principal contribuyente, quien condiciona la aprobación del presupuesto de 2026 a que se recorten gastos, como ha hecho en otras organizaciones internacionales.

Algunas fuentes diplomáticas señalan que Washington pide una reducción del 10 % en los aproximadamente 140 millones de euros que la OSCE necesita para su funcionamiento.

Aunque Finlandia ejerce este año la presidencia rotatoria de la OSCE, se decidió hace meses que la reunión ministerial se celebraría en Viena para evitar problemas a Helsinki por la posible presencia del ministro ruso. EFE

