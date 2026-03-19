La OSCE supera un bloqueo de cuatro años al aprobar un presupuesto para 2026

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Viena, 19 mar (EFE).- La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) aprobó este jueves un presupuesto para 2026, el primero que logran consensuar sus 57 Estados miembro desde 2021, superando así el bloqueo que la organización sufría en este asunto desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Así lo informó la OSCE en un comunicado en el que, sin revelar cifras, explica que el compromiso alcanzado tras arduas negociaciones supone una reducción de los medios financieros que afectará a la plantilla de funcionarios.

«El presupuesto preservará la eficacia operativa de la organización, al tiempo que reconoce la necesidad de reformas para garantizar una financiación sostenible y un impacto a largo plazo. La reducción del presupuesto general afectará inevitablemente a la plantilla en todos los niveles de la dirección. De los aproximadamente 2.000 empleados, más de 100 tendrán que dejar la organización», precisa la nota.

La OSCE, fundada hace 50 años como foro de diálogo entre Occidente y el bloque comunista durante la Guerra Fría, vive una profunda crisis desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, con Moscú acusándola de estar dominada por Occidente y bloqueando la toma de decisiones, que requieren el consenso de todos los países miembro.

A ello se añadió que en diciembre pasado, el actual Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, exigió una drástica reducción de gastos, de al menos 15 millones de euros con respecto a la suma manejada entonces, que era de unos 140 millones de euros.

Tanto Rusia como Ucrania y Estados Unidos son miembros de la organización con sede en Viena.

Para el presidente en ejercicio de la entidad y ministro de Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, el acuerdo de hoy «confirma que, incluso en momentos de mayor tensión, la OSCE sigue siendo una plataforma donde el diálogo da frutos». EFE

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