La OTAN: Polonia, Países Bajos, Italia y Alemania contribuyeron a derribar drones rusos
Bruselas, 10 sep (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, detalló este miércoles que Polonia, Países Bajos, Italia y Alemania contribuyeron a derribar los drones rusos que esta madrugada invadieron el espacio aéreo polaco con sus recursos militares.
«Varios aliados estuvieron implicados junto a Polonia. Esto incluyó F-16 polacos, F-35 neerlandeses, AWACS italianos, el avión cisterna multifunción de la OTAN y Patriots alemanes», declaró Rutte en una breve comparecencia en la sede de la Alianza, en Bruselas. EFE
