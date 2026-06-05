La OTAN «sigue de cerca» la situación en Rumanía tras la explosión de un dron marítimo

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Bruselas, 5 jun (EFE).- La OTAN está «siguiendo de cerca» y en coordinación con las autoridades locales la situación en Rumanía tras la explosión de un dron marítimo en el puerto rumano de Constanza, en el mar Negro, este viernes, informaron fuentes aliadas.

«Rumanía ha informado a la OTAN del incidente con el dron ocurrido en Constanza y estamos siguiendo de cerca la situación. Seguimos coordinándonos estrechamente con las autoridades rumanas», declararon a EFE las mismas fuentes.

La explosión de este viernes en el puerto rumano no causó daños ni heridos, informó el Ministerio de Defensa de Rumanía.

El incidente se produce una semana después de que un dron ruso se estrellara contra un bloque de apartamentos en Galați, cerca de la frontera con Ucrania, causando dos heridos.

La presidenae de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, atribuyeron la explosión a un dron ruso y expresaron su solidaridad con el país europeo. EFE

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