La OTAN adapta su misión en Irak por la seguridad de su personal

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(Añade información de fuentes aliadas sobre el ajuste de la misión)

Bruselas, 18 mar (EFE).- La OTAN informó este miércoles de que está “ajustando” su misión en Irak, en la que participa España entre otros aliados, al considerar que la seguridad de su personal es “primordial”, mientras el país sigue registrando ataques por parte de Irán.

“Podemos confirmar que estamos ajustando nuestra postura en el marco de la misión de la OTAN en Irak”, indicó a EFE la portavoz de la Alianza, Allison Hart.

Explicó que en este momento están “trabajando en estrecha coordinación con los aliados y socios”.

“La seguridad de nuestro personal es primordial, por lo que nos abstendremos de facilitar más detalles sobre este asunto”, afirmó.

Hart también dejó claro que “el diálogo político y la cooperación práctica entre la OTAN e Irak, incluso a través de la misión de la OTAN en Irak, continuarán”.

Fuentes aliadas indicaron a EFE que la Alianza adapta su postura «según sea necesario, teniendo en cuenta diversos factores», y dijeron que no pueden dar más detalles «por motivos de seguridad operativa».

Destacaron que la misión de la OTAN en Irak (NMI) proseguirá con su tarea de asesoramiento y desarrollo de capacidades, ajena al combate, que «ayuda a Irak a crear instituciones y fuerzas de seguridad más sostenibles, transparentes, inclusivas y eficaces, de modo que ellos mismos puedan estabilizar su país, luchar contra el terrorismo y evitar el regreso del Estado Islámico».

La NMI colabora con una amplia gama de socios internacionales, entre los que se incluyen la Coalición Global contra los terroristas del Estado Islámico, la Unión Europea y las Naciones Unidas.

La misión se puso en marcha en la cumbre de la OTAN celebrada en Bruselas en julio de 2018, a raíz de una solicitud del Gobierno de Irak, y se estableció en octubre de ese mismo año en Bagdad.

En febrero de 2021, los ministros de Defensa de la OTAN y, en agosto de 2023, el Consejo del Atlántico Norte, acordaron ampliar la misión a petición del Gobierno iraquí.

España lideró la misión de mayo de 2023 a mayo de 2024 y mantiene a 178 efectivos desplegados, según el Ministerio de Defensa.

Actualmente cuenta con varios centenares de miembros, civiles y militares. EFE

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