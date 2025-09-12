The Swiss voice in the world since 1935

La OTAN anuncia iniciativa militar en su flanco oriental tras violación de espacio aéreo

Bruselas, 12 sep (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció este viernes una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de ‘Centinela oriental’ con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles.

«La OTAN está lanzando ‘Centinela oriental’ para potenciar nuestra posición militar aún más a lo largo de nuestro flanco oriental», declaró Rutte en una rueda de prensa en la sede de la Alianza, en Bruselas.

