La OTAN anuncia iniciativa militar en su flanco oriental tras violación de espacio aéreo

4 minutos

(Actualiza con más detalles y declaraciones)

Bruselas, 12 sep (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció este viernes una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de ‘Centinela oriental’ con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza, tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles.

«La OTAN está lanzando ‘Centinela oriental’ para potenciar nuestra postura militar aún más a lo largo de nuestro flanco oriental», declaró Rutte en una rueda de prensa en la sede de la Alianza, en Bruselas.

Rutte detalló que esta nueva actividad militar comenzará «en los próximos días» e implicará una gama de activos de países aliados como Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y «otros».

«Además de capacidades militares más tradicionales, este esfuerzo también incluirá elementos diseñados para abordar los desafíos particulares asociados con el uso de drones», explicó el secretario general de la OTAN.

Afirmó que ‘Centinela oriental’ «añadirá flexibilidad y fuerza a nuestra postura (militar) y dejará claro que como alianza defensiva, siempre estamos preparados para defender».

El comandante supremo aliado en Europa de la OTAN (SACEUR), el general Alexus G. Grynkewich, también presente en la rueda de prensa, aseguró que ‘Centinela oriental’ será «flexible y ágil», y proporcionará una capacidad de disuasión y defensa «incluso más centrada, exactamente cuando y donde se necesite».

«Incluirá capacidades mejoradas adicionales. Integrará defensas aéreas y terrestres, y aumentará el intercambio de información entre las naciones. Ante todo, fortalecerá aún más nuestra postura para proteger a la Alianza», expuso.

Grynkewich apuntó que la nueva iniciativa supondrá «un diseño de defensa completamente nuevo».

«La forma anterior en que nos organizábamos en el flanco oriental consiste en acciones individuales de policía aérea en diferentes ubicaciones y teníamos defensas aéreas terrestres individuales en varias ubicaciones también, y por supuesto, trabajamos con las naciones caso a caso, según detectemos amenazas», comentó.

Sin embargo, recalcó que ‘Centinela oriental’ supondrá «un enfoque integral e integrado» y que cubrirá todo el flanco oriental de la Alianza, desde el Polo Norte al Mar Negro y el Mediterráneo, «cualquier lugar en el que podamos ver una amenaza de los rusos».

«Con recursos adicionales, seremos capaces de cubrir brechas, de concentrar fuerzas donde necesitemos defender en un momento de una amenaza particular y tendremos mucha mejor comunicación a lo largo de todo el flanco oriental», agregó.

Sobre el incidente del pasado miércoles, Rutte dijo que si bien esa fue «la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo de la OTAN que se haya visto, lo que sucedió no fue un incidente aislado».

«La imprudencia de Rusia en el aire a lo largo de nuestro flanco oriental es cada vez más frecuente. Hemos visto drones violar nuestro espacio aéreo en Rumanía, Estonia, Letonia y Lituania. Sea intencionado o no, es peligroso e inaceptable», aseveró.

Rutte aseguró que los aliados aún están evaluando lo sucedido el miércoles, pero subrayó que fuera o no intencionado, «Rusia violó el espacio aéreo de la OTAN».

«Por tanto, debemos, como OTAN, dejar clara nuestra determinación y capacidad de defender nuestro territorio. Y para eso está diseñado ‘Centinela oriental'», destacó Rutte, quien también afirmó estar «muy contento» con la reacción de Estados Unidos tras la violación del espacio aéreo polaco.

Por su parte, Grynkewich consideró que la intervención el miércoles de Países Bajos y otros aliados con sus recursos militares para interceptar los drones rusos fue «una operación altamente exitosa».

En la noche del martes al miércoles, varios drones rusos fueron detectados en el espacio aéreo de Polonia y, poco después, derribados por aviones de combate polacos y de los aliados de la OTAN desplegados en el flanco este, en el incidente más grave sucedido entre Rusia y un miembro de la Alianza Atlántica en los más de tres años de guerra en Ucrania. EFE

jug/ma/ahg/ad/fpa

(vídeo)(foto)