La OTAN empieza a planificar su próxima misión «Centinela del Ártico»

2 minutos

Bruselas, 3 feb (EFE).- La OTAN ha iniciado la planificación de su próxima misión para reforzar la seguridad del Ártico, confirmaron este martes a EFE fuentes aliadas, tras las últimas tensiones con Estados Unidos por sus pretensiones sobre este territorio autónomo dependiente de Dinamarca, otro miembro de la Alianza.

«Podemos confirmar que la planificación de ‘Centinela del Ártico’ está en marcha», indicaron a EFE fuentes aliadas, que agregaron que los detalles de la operación «se darán a conocer a su debido tiempo».

La organización de esa misión está dirigida por el comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), el general estadounidense Alexus G. Grynkewich, quien en la última reunión de los jefes de la Defensa de la OTAN el pasado 22 de enero indicó que estaban a la espera de recibir directrices sobre la iniciativa.

La víspera de ese encuentro se conoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, habían llegado a un acuerdo sobre un “marco” para reforzar la seguridad de Groenlandia.

“Aún no hemos hecho ningún plan”, dijo entonces Grynkewich, quien agregó que no habían recibido todavía “ninguna orientación política para ponernos en marcha».

Explicó que el mando de las fuerzas conjuntas de la OTAN en Norfolk (Virginia, EE.UU.) se ocupa de la región conformada por los países nórdicos y el Ártico, y que estaría “muy bien posicionado para seguir ocupándose de las cuestiones relacionadas con el Ártico”.

Grynkewich recordó que la OTAN ya había previsto, a largo plazo, instalar nuevos sensores y capacidades de detección, así como continuar sus maniobras en la zona en los próximos meses. EFE

rja/drs-lss