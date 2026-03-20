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La OTAN ha trasladado a todo su personal de la misión en Irak de Oriente Medio a Europa

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Bruselas, 20 mar (EFE).- El Cuartel General Supremo de la OTAN en Europa (SHAPE) informó este viernes de que ha trasladado a todo el personal de su misión en Irak de Oriente Medio a Europa, y aseguró que seguirá funcionando desde Nápoles.

“La misión de la OTAN en Irak ha ajustado su postura y ha trasladado de forma segura a todo su personal desde Oriente Medio a Europa”, indicó a través de un comunicado SHAPE. EFE

rja/ahg/lss

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