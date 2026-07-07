La OTAN impulsa en Turquía inversiones millonarias en drones, satélites y vigilancia aérea

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Ankara 7 jul (EFE).- El Foro de Industrias de Defensa ha centrado este martes el primer día de la cumbre de la OTAN en Ankara, donde dirigentes políticos, militares y representantes del sector tecnológico han impulsado nuevas inversiones en armamento y acuerdos de cooperación empresarial para reforzar las capacidades de la Alianza en ámbitos como drones, satélites y vigilancia aérea.

El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, y la vicesecretaria general, Radmila Shekerinska, anunciaron en el foro varios acuerdos, así como iniciativas multilaterales, para estrechar la cooperación entre miembros europeos de la OTAN.

Espacio: satélites mejor integrados

Ocho miembros de la alianza lanzaron la iniciativa HALO, acrónimo inglés de Operación de capas híbridas de la Alianza, que buscará mejorar la conectividad de satélites militares de propiedad nacional para crear una «megaconstelación» que permita una detección más rápida de misiles y otras amenazas.

España se integra, como decimonoveno socio, en la iniciativa Vigilancia Continua desde el Espacio (APSS por sus siglas en inglés), operativa desde diciembre pasado, que integra los satélites con infraestructuras digitales y tratamiento de datos para facilitar una vigilancia de gran alcance.

Canadá se integra, como decimoquinto socio, en la iniciativa multinacional Starlift, para mejorar la capacidad de lanzamiento de satélites, mover los ya existentes o comprar datos de satélites comerciales. España ya forma parte de esta iniciativa, lanzada en 2024.

Turquía encarga dos satélites de alta resolución, por valor de 300 millones de dólares, al instituto turco Tübitak, mientras que la empresa turca Aselsan desarrollará para Ankara satélites de órbita baja, sistemas de comunicación militar y sistema de radar de advertencia temprana, con un volumen total de 350 millones de dólares.

40.000 millones para defensa antidrones

Los países de la OTAN invertirán en los próximos cinco años más de 40.000 millones de dólares en tecnología antidrones, al tiempo que buscarán multiplicar por cinco los operadores de drones hasta finales de 2027.

La OTAN establecerá un mercado central de tecnología antidrones, para garantizar que los sistemas que se vendan sean compatibles. Además incluirá el entrenamiento para operar drones en el programa multinacional de formación de pilotos NFTE, ofreciendo acceso a 16 centros de vuelo en ocho países.

Finalmente, la agencia de compra de armamento de la OTAN (NSPA) ha firmado un contrato, sin aclarar con qué empresa, de «cientos de millones de dólares» para adquirir drones para los países de la OTAN.

Vigilancia aérea

Once países de la OTAN firman juntos la adquisición de un nuevo avión de vigilancia, el Global Eye (Ojo global), desarrollado por la sueca Saab y la canadiense Bombardier, que reemplazará la flota, ya anticuada, de Boeing E-3. Los países, entre los que están Dinamarca, Noruega, Suecia y Canadá, pero no España, comprarán «hasta diez» aviones de este tipo.

Noruega, Dinamarca, Finlandia y Alemania comprarán juntos «hasta cinco» aviones del tipo MQ-4C Triton, fabricado por la estadounidense Northrop Grumman, una aeronave no tripulada que puede volar hasta 24 horas seguidas a una altitud de más de 15 kilómetros, vigilando territorio a gran distancia.

Aviones cisterna

Siete miembros de la Alianza, entre ellos España, se unen para comprar aviones cisterna del tipo Airbus A400M, sucesor del A330 Multirole Tanker Transport (MRTT), que empezó a entregarse en 2020. Los países participantes compartirán los gastos y se repartirán los aviones. El A400M es más potente y tiene mayor alcance de vuelo que su antecesor.

Finlandia se une al la iniciativa MRTT, compuesta por nueve países (entre los que no está España), que recibirá en breve el décimo avión A330, acercándose al total previsto de 12 aparatos.

Misiles y munición

La Alianza buscará fabricantes para desarrollar munición de 155 milímetros genérica, compatible e intercambiable, para sus miembros, así como otros productos de artillería. La NSPA adquirirá 700 misiles PAC-2 y 200 PAC-3 del sistema estadounidense Patriot.

Turquía comprará misiles antibuque del tipo Atmaca, fabricados por la empresa turca Roketsan.

Cooperación con la industria

La OTAN ha lanzado un llamamiento a los bancos para financiar la producción de armamento, ya que el capital privado en el sector «está lejos de ser suficiente», según Rutte. Una decena de bancos, entre ellos Banco Santander, Barclays, BNP Paribas y Deutsche Bank, se han unido para movilizar 217.000 millones de dólares, algo que «solo debe ser el principio», según Rutte.

La OTAN crea un mecanismo llamado ‘Puerta delantera’ (Front Door) para la industria, una plataforma diseñada como punto de acceso sencillo y único a las licitaciones de la Alianza y otras oportunidades de cooperación.

Materia primas

Rutte anunció una iniciativa de 12 miembros de la alianza, entre ellos España, para «defender materias primas críticas», con el fin de proteger un suministro sólido de elementos esenciales para la industria de defensa, pero sin especificar de qué materias se trata ni qué acciones se piensan desarrollar. EFE

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