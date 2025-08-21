La OTAN participará en el entrenamiento de fuerzas de paz kazajas

Astaná, 21 ago (EFE).- La OTAN participará en el entrenamiento de las fuerzas de paz kazajas para su empleo en misiones de la ONU, informó este jueves el Ministerio de Exteriores kazajo.

El embajador kazajo ante la Alianza y la Unión Europea, Román Vassilenko, señaló que «el principal objetivo de la cooperación con la OTAN para Kazajistán es entrenamiento de las unidades de mantenimiento de la paz de las Fuerzas Armadas kazajas para su despliegue en misiones de paz bajo los auspicios de la ONU».

Vassilenko se pronunció así al término de una reunión entre el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, en la que le entregó sus cartas credenciales.

Tras la reunión, las partes acordaron seguir desarrollando la cooperación para fortalecer el potencial de las Fuerzas Armadas de Kazajistán en materia de mantenimiento de la paz, subraya el comunicado.

La cooperación de Kazajistán con la OTAN se basa en el Documento Marco de la Asociación para la Paz (APP), firmado en 1994.

Este documento incluye disposiciones destinadas a desarrollar las relaciones entre las partes para la planificación conjunta de entrenamientos y ejercicios de combate, con el fin de mejorar la capacidad de llevar a cabo operaciones de mantenimiento de la paz, humanitarias y de otro tipo y crear a largo plazo, fuerzas capaces de interactuar con las fuerzas de la OTAN. EFE

