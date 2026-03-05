La OTAN reafirma sus defensas ante misiles balísticos tras derribar uno de Irán en Turquía

1 minuto

Bruselas, 5 mar (EFE).- El Consejo del Atlántico Norte, máximo órgano de toma de decisiones de la OTAN, reafirmó este jueves la capacidad de la Alianza para la defensa y la adaptación ante las amenazas balística tras el ataque contra Turquía con un misil que fue derribado.

«Es una demostración tangible de la capacidad de la Alianza para defender a nuestras poblaciones contra todas las amenazas, incluidas las que plantean los misiles balísticos», indicó la OTAN en un comunicado tras la reunión, celebrada a nivel de embajadores y presidida por el secretario general aliado, Mark Rutte. EFE

