La OTAN reafirma sus defensas ante misiles balísticos tras derribar uno de Irán en Turquía

Bruselas, 5 mar (EFE).- El Consejo del Atlántico Norte, máximo órgano de toma de decisiones de la OTAN, reafirmó este jueves la capacidad de la Alianza para la defensa y la adaptación ante las amenazas balísticas tras el ataque contra Turquía con un misil que fue derribado.

«Es una demostración tangible de la capacidad de la Alianza para defender a nuestras poblaciones contra todas las amenazas, incluidas las que plantean los misiles balísticos», indicó la OTAN en un comunicado tras la reunión, celebrada a nivel de embajadores y presidida por el secretario general aliado, Mark Rutte.

Los embajadores de la Alianza se reunieron para obtener información actualizada sobre la situación en materia de seguridad, “a la luz de los continuos ataques indiscriminados de Irán en Oriente Medio y fuera de él”.

“Los aliados de la OTAN condenaron enérgicamente los ataques perpetrados ayer por Irán contra Turquía y expresaron su plena solidaridad con Ankara”, indicó la organización.

Según el comunicado, Rutte elogió el trabajo del comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Alexus G. Grynkewich, y de “todo el personal aliado involucrado por sus esfuerzos conjuntos, que permitieron identificar, rastrear e interceptar con éxito el misil balístico iraní”.

“La postura de disuasión y defensa de la OTAN sigue siendo sólida en todos los ámbitos operativos”, declaró la organización, que enfatizó que sus fuerzas armadas “permanecen alerta”.

Agregó que Grynkewich “ha ajustado y seguirá ajustando la postura de las fuerzas de la OTAN siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de todos los Aliados”.

Por último, señaló que la Alianza sigue vigilando de cerca la situación y que Rutte mantiene un contacto regular con los líderes aliados y de los países socios en toda la región.

Las defensas de la OTAN en Turquía interceptaron el miércoles un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país sin causar víctimas ni heridos, según confirmó el Ministerio turco de Defensa.

Un resto de un proyectil de las defensas aéreas cayó en el municipio de Dörtyol, en la provincia mediterránea de Hatay, de acuerdo con un comunicado del Ministerio, que no precisó cuál pudo ser el objetivo del misil iraní.

No obstante, la trayectoria descrita es coherente con un misil disparado desde Irán occidental hacia la base militar de Incirlik, cerca de Adana en el sur de Turquía.

La base aérea es el principal punto de apoyo para otros aliados de la OTAN en Turquía, alberga también unidades estadounidenses y en ella tiene desplegada España una batería antiaérea Patriot.

Rutte dejó claro esta semana que la OTAN no forma parte de la ofensiva contra Irán, encabezada por EE. UU. e Israel, y consideró que «todos estamos mejor» sin el líder supremo iraní, Alí Jamaneí, muerto durante los bombardeos contra Teherán, y «con la capacidad nuclear y balística (iraní) derrotada y degradada». EFE

