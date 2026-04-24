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La OTAN recuerda que el tratado no prevé la posibilidad de suspender o expulsar a un país

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Bruselas, 24 abr (EFE).- Un portavoz de la OTAN señaló este viernes que el tratado fundacional de la Alianza «no prevé ningún artículo para la suspensión de la membresía o la expulsión» de la OTAN, pese al supuesto correo electrónico del Pentágono en el que se baraja la suspensión de España de la OTAN.

El Tratado del Atlántico Norte, documento fundacional de la Alianza Atlántica, recoge únicamente el protocolo para la adhesión de nuevos miembros o para el escenario en el que un país aliado quiera salir de la OTAN. EFE

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