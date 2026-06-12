La OTAN reducirá su presencia en Kosovo ante la mejora de la situación de seguridad

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Bruselas, 12 jun (EFE).- La OTAN tiene previsto reducir gradualmente en los próximos doce meses su contingente en Kosovo, conocido como KFOR, ante la mejora de la situación de seguridad en los últimos años, según informó este viernes la organización.

La Alianza recordó que el pasado enero la OTAN cesó el despliegue de fuerzas de reserva en la Fuerza de Kosovo tras más de dos años de rotación continua.

Se prevén reducciones graduales que se ajustarán a los ciclos nacionales de despliegue y redespliegue rotatorio entre ahora y el próximo año.

La optimización «se llevará a cabo progresivamente y en función de las condiciones sobre el terreno, y podría revertirse si así lo justificaran los acontecimientos relevantes en materia de seguridad», indicó en un comunicado el Cuartel General Militar Aliado (SHAPE), con sede cerca de Mons (sur de Bélgica).

«Dado que la seguridad en Kosovo se mantiene generalmente estable, la OTAN optimizará la presencia de la KFOR en Kosovo y ajustará gradualmente su contingente actual durante el próximo año», afirmó.

Desde 1999, la presencia de la KFOR se ha ajustado continuamente para que la misión siga siendo eficaz y responda a la evolución de la situación de seguridad.

La organización recordó que, tras el aumento de las tensiones y la violencia en 2023, incluidos los ataques contra las fuerzas de paz de la KFOR en Zvečan, la KFOR recibió su mayor refuerzo en más de una década con el despliegue de cerca de mil soldados adicionales.

Ahora que la situación de seguridad se ha estabilizado, la postura de la KFOR puede ajustarse (…) manteniendo eficazmente un entorno seguro para todas las personas y comunidades que viven en Kosovo, así como la libertad de circulación en todo momento y con imparcialidad, añade el mismo comunicado.

«La OTAN y la KFOR están plenamente comprometidas con la seguridad en Kosovo», declaró el general de la Fuerza Aérea de EE. UU. Alexus G. Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa (SACEUR).

Añadió que ese compromiso «ha propiciado mayor estabilidad a medida que las organizaciones de seguridad en Kosovo han adquirido mayor capacidad» y que las condiciones actuales «brindan la oportunidad de optimizar aún más el tamaño y la postura de la KFOR».

El general Grynkewich reiteró el firme compromiso de la OTAN con los Balcanes Occidentales y añadió que la OTAN no permitirá que surja un vacío de seguridad.

La optimización, anunciada al cumplirse 27 años de la misión, se ejecuta bajo las facultades vigentes del SACEUR y tras una revisión exhaustiva y una evaluación de la situación de seguridad basada en inteligencia.

La OTAN recordó que sigue apoyando el diálogo facilitado por la UE entre Belgrado y Pristina y que insta a ambas partes a participar en la resolución de los problemas pendientes y a alcanzar una solución que respete los derechos de todas las comunidades, algo que considera «fundamental» para la seguridad duradera en Kosovo y la estabilidad en la región. EFE

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