La OTAN responde a la petición de EE. UU. de más implicación con ‘Centinela del Ártico’

Bruselas, 11 feb (EFE).- La OTAN inició este miércoles la iniciativa militar ‘Centinela del Ártico’, con la que responde a la petición de Estados Unidos de que tenga un papel mayor en el Alto Norte ante los retos que plantea el creciente interés de China y Rusia en la zona, y después de que se hayan calmado las pretensiones de Donald Trump de tomar el control de Groenlandia.

“Seguimos sincronizando esfuerzos en el marco de la OTAN, lo que no solo reforzará nuestra postura en la región sino que también nos permitirá obtener una visión más cohesionada de los posibles retos en el Ártico”, indicó el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, en una rueda de prensa en la víspera de una reunión en Bruselas de los ministros aliados de Defensa.

El Cuartel General Militar Aliado (SHAPE), con sede en Mons (sur de Bélgica), anunció hoy el lanzamiento de ‘Centinela del Ártico’ tras unas semanas de preparación a cargo del general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Alexus G. Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa.

SHAPE explicó en un comunicado que la iniciativa pretende “reforzar aún más la postura” de la OTAN en el Ártico y el Alto Norte, mientras “aumenta su presencia permanente” en la región, y que sigue a la reunión celebrada el mes pasado en Davos (Suiza) entre Rutte y el presidente de Estados Unidos, tras la que Trump rebajó su interés por poseer Groenlandia, territorio autónomo dependiente de otro aliado, Dinamarca.

En ese encuentro los dos mandatarios acordaron, según recordó hoy SHAPE, que la OTAN asumiría “colectivamente mayor responsabilidad en la defensa de la región, teniendo en cuenta la actividad militar de Rusia y el creciente interés de China en la zona”.

“Centinela del Ártico’ subraya el compromiso de la Alianza de proteger a sus miembros y mantener la estabilidad en una de las zonas más importantes desde el punto de vista estratégico y más difíciles desde el punto de vista medioambiental del mundo”, indicó Grynkewich.

Según dijo, “aprovechará la fuerza de la OTAN para proteger nuestro territorio y garantizar la seguridad del Ártico y el Alto Norte”.

El Mando Aliado de Operaciones explicó que utilizará ‘Centinela del Ártico’ para “cohesionar esas acciones en un enfoque operativo global para las crecientes actividades de los aliados, lo que reforzará la presencia de la OTAN en la zona”.

Estas actividades incluyen, entre otras, maniobras como ‘Arctic Endurance’ de Dinamarca, consistente en una serie de ejercicios multidominio diseñados para mejorar la capacidad de los aliados para operar en la región, o el próximo ejercicio ‘Cold Response’ de Noruega, al que ya han comenzado a llegar tropas de toda la Alianza.

‘Centinela del Ártico’ estará dirigido por el Mando Conjunto de Fuerzas de Norfolk en Virginia (Estados Unidos), que desde diciembre ya era responsable de la región ártica.

Además, el Mando Aliado de Operaciones y Norfolk colaborarán con el Mando Aliado de Transformación y coordinarán actividades con el Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) de Estados Unidos y Canadá, así como con el Mando Norte y el Mando Europeo estadounidenses.

Un solo mando para el ártico

Según Rutte, lo “realmente nuevo” de esta iniciativa es que, “por primera vez, reuniremos todo lo que hacemos en el Ártico bajo un solo mando”.

“No solo podremos aprovechar lo que estamos haciendo de forma mucho más eficaz y con un mayor impacto, sino que también podremos evaluar qué lagunas hay que cubrir y, por supuesto, las cubriremos”, enfatizó.

“Es algo enorme. Nunca antes había sucedido”, insistió.

Fuentes aliadas alertaron del aumento de la actividad militar de Rusia, que ha ampliado sus bases en el Ártico y ha desplegado armamento avanzado, así como del creciente interés de China, que “se ha declarado país casi ártico” y está invirtiendo en infraestructuras polares.

También apuntaron a la fragilidad medioambiental, donde cualquier conflicto o accidente podría tener “consecuencias irreversibles” para la OTAN, para considerar que el Ártico “ya no es una periferia remota, es una primera línea”.

En cualquier caso, un alto cargo militar de la Alianza dejó claro que las actividades no estarán centradas en Groenlandia sino “en la región en su conjunto”, y que ahora analizarán la infraestructura existente en la zona y si es necesario mejorarla en el futuro.

Grynkewich tiene mandato de los 32 aliados para impulsar este tipo de iniciativas, que no necesitan el visto bueno de los ministros aunque se espera que mañana en su reunión la comenten. EFE

