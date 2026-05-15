La OTAN resta importancia a la cancelación del despliegue de soldados de EE.UU. en Polonia

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Bruselas, 15 may (EFE).- La OTAN ha reaccionado a la cancelación por parte del Pentágono del despliegue de una brigada de Estados Unidos que se dirigía a Polonia diciendo que la preparación militar de la Alianza no se vería afectada por la rotación de fuerzas y subrayando que Alemania y Canadá están cada vez más presentes en el flanco oriental de Europa.

«Sabemos que Estados Unidos está trabajando para ajustar su posición en Europa. Centrarse en la rotación de fuerzas no afectaría a los planes de disuasión y defensa de la OTAN. Además, ya estamos viendo una creciente presencia de Canadá y Alemania en el flanco oriental, lo que contribuye a fortalecer la OTAN en general», dijeron a EFE fuentes aliadas.

El Pentágono canceló el jueves el despliegue de una brigada blindada de Estados Unidos que se dirigía a Polonia en un movimiento más del plan del presidente Donald Trump de reducir presencia militar en Europa, según informó la prensa estadounidense.

Preguntado por EFE, el Pentágono declinó aportar más detalles, mientras funcionarios estadounidenses indicaron a los medios que la cancelación del despliegue de la Segunda Brigada Blindada de Combate de la Primera División de Caballería, compuesta por más de 4.000 efectivos, forma parte de una reconfiguración más amplia de la presencia militar en Europa y que es probable que se tomen medidas adicionales.

Esta decisión se enmarca en una política más amplia anunciada por Trump de reducir la presencia de efectivos de Estados Unidos en suelo europeo y que ahonda en las tensiones con Europa por asuntos relacionados con defensa. EFE

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