La OTAN se asocia con Microsoft, Palo Alto Networks y ESET contra las ciberamenazas

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Bruselas, 27 may (EFE).- La OTAN anunció este miércoles nuevas alianzas estratégicas no comerciales con Microsoft y las empresas de ciberseguridad Palo Alto Networks (EE. UU.) y ESET (Eslovaquia) para mejorar la resiliencia frente a las amenazas cibernéticas y promover un espacio en línea “libre, abierto, pacífico y seguro”, en consonancia con sus obligaciones internacionales.

La Alianza dio a conocer oficialmente estas alianzas durante la Conferencia Internacional sobre Conflictos Cibernéticos (CyCon) celebrada en Tallin, en el marco de “un nuevo impulso para la cooperación cibernética entre la OTAN y el sector privado”, informó en un comunicado.

Según explicó la organización transatlántica, estos pactos “contribuirán a facilitar el diálogo y el intercambio de información y de buenas prácticas, así como a actividades coordinadas para abordar cuestiones de interés común”.

“La disuasión y la defensa en el ciberespacio y la esfera digital no son solo una cuestión de hardware y software fiables, sino que también tienen que ver con normas y principios compartidos”, afirmó en la conferencia el secretario general adjunto de la OTAN para Ciberdefensa y Transformación Digital, Jean Charles Ellermann-Kingombe.

Consideró que esto es “especialmente cierto” en un momento en el que las infraestructuras críticas esenciales para el funcionamiento de la sociedad se ven “atacadas”, mientras los actores maliciosos “se aprovechan de los avances tecnológicos para hacer evolucionar rápidamente sus tácticas”, subrayó.

La OTAN recordó que, en la cumbre de líderes aliados celebrada en Vilna en 2023, acordaron ampliar la cooperación con el sector privado cibernético, reconociendo los conocimientos y la experiencia fundamentales que posee la industria para prevenir, defenderse y responder ante actividades cibernéticas maliciosas cada vez más sofisticadas y diversas”.

Así, puso de relieve que su cooperación reforzada con socios del sector, como Microsoft, Palo Alto Networks y ESET, “contribuirá a que los sistemas sean más seguros, más resilientes y se recuperen más rápidamente de los ataques”.

La Conferencia Internacional sobre Conflictos Cibernéticos es un evento anual organizado por el Centro de Excelencia de la OTAN para la Ciberdefensa Cooperativa.

La edición de 2026, que se desarrolla hasta el próximo viernes bajo el lema “Asegurar el mañana”, reunirá a unos 800 responsables de la toma de decisiones, expertos cibernéticos, académicos y representantes de la industria de 48 países, informó la organización. EFE

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